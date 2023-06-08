وست هام يُتوج بدوري المؤتمر الأوروبي بفوز قاتل على فيورنتينا (فيديو)
توج فريق وست هام يونايتد الإنجليزي بلقب دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2-1 على فيورنتينا الإيطالي، في المباراة النهائية للمسابقة، التي أقيمت في العاصمة التشيكية براغ.
عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، بينما كان الشوط الثاني مليئًا بالحماس والإثارة.
وفي الشوط الثاني وضع الجزائري سعيد بن رحمة الفريق الإنجليزي في المقدمة في الدقيقة 62 عبر ركلة جزاء.
وسرعان ما تعادل جياكومو بونافينتورا لفيورنتينا بعدها بخمس دقائق في الدقيقة 67.
وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 ومن ثم اللجوء للعب وقت إضافي، فاجأ غارود بوين الجميع بتسجيله الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 90، ليمنح فريقه أول لقب قاري في نصف قرن.
بهذا التتويج حصد وست هام لقبه الأوروبي الثاني بعد تتويجه بكأس أبطال الكؤوس الأوروبية عام 1965 على حساب ميونخ 1860 الألماني بهدفين نظيفين.
وكان روما الإيطالي هو من حصد لقب النسخة الأولى من المسابقة الأوروبية التي انطلقت الموسم الماضي بعدما تغلب على فينورد روتردام الهولندي بهدفٍ وحيد.