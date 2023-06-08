وست هام يُتوج بدوري المؤتمر الأوروبي بفوز قاتل على فيورنتينا (فيديو)

عجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل دون أهداف، بينما كان الشوط الثاني مليئًا بالحماس والإثارة.

وفي الشوط الثاني وضع الجزائري سعيد بن رحمة الفريق الإنجليزي في المقدمة في الدقيقة 62 عبر ركلة جزاء.

وسرعان ما تعادل جياكومو بونافينتورا لفيورنتينا بعدها بخمس دقائق في الدقيقة 67.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 - 1 ومن ثم اللجوء للعب وقت إضافي، فاجأ غارود بوين الجميع بتسجيله الهدف الثاني لوست هام في الدقيقة 90، ليمنح فريقه أول لقب قاري في نصف قرن.