ديوكوفيتش يقود صربيا لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس
قاد النجم نوفاك ديوكوفيتش منتخب بلاده صربيا للصعود إلى نصف النهائي في بطولة كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال بعد الفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6/4 و6/4 على البريطاني كاميرون نوري ليضمن لبلاده الفوز بعد تقدمها 2-صفر الليلة الماضية.
ويسعى المصنف الأول عالميا ديوكوفيتش (36 عاما) إلى تتويج مسيرة رائعة في العام الحالي بقيادة بلاده للفوز بلقب كأس ديفيز للمرة الثانية في تاريخها وحقق تفوقا واضحا على البريطاني نوري ليصبح اللاعب الأكثر نجاحا في كأس ديفيز على مستوى بلاده بعد أن حقق الانتصار رقم 44 للمنتخب وتجاوز نيناد زيمونيتش.
وسيلتقي المنتخب الصربي في نصف النهائي غدا السبت مع نظيره الإيطالي الذي قاده لاعبه يانيك سينر المصنف الرابع عالميا للانتصار على هولندا.
ونجح المنتخب الإيطالي في قلب تأخره بفضل انتصار سينر في مباراته بالفردي والفوز في مباراة الزوجي الفاصلة.
ولعب المنتخب البريطاني دون آندي موراي ودان إيفانز بسبب الإصابة وعلق الفريق آماله على فوز لاعبه جاك درابر في مباراة الفردي الأولى على الصربي ميومير كيسمانوفيتش وقوة الزوجي المكون من جو سالسبيري ونيل سكوبسكي.
لكن كيسمانوفيتش المصنف 55 عالميا قدم أداء كبيرا وفاز على درابر 7/6 و7/6 في مواجهة قوية، بينما فشل نوري في الفوز على ديوكوفيتش الحاصل على 24 لقبا كبيرا رغم التشجيع الهائل للجمهور البريطاني لتقطع صربيا خطوة أخرى نحو تكرار نجاحها في نسخة 2010 عندما فازت في النهائي على فرنسا.
وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة فقد ديوكوفيتش هدوءه وقال مخاطبا الجمهور البريطاني: "اسكتوا وأظهروا بعض الاحترام".
وفي مواجهة سابقة في ملعب مارتن كاربينا أحيت إيطاليا آمالها في الفوز باللقب لأول مرة منذ 1976.
وتقدم المنتخب الهولندي بفوز لاعبه بوتيك فان دي زاندشولب على الإيطالي ماتيو أرنالدي 6/7 و6/3 و7/6 بعد مواجهة مثيرة.
لكن سينر المتألق هزم تالون جريكسبور 7/6 و6/1 ليتعادل المنتخبان 1/1 في النتيجة الإجمالية.
وفي مباراة الزوجي الفاصلة فاز سينر ولورنزو سونيجو على جريكسبور وويسلي كولهوف 6/3 و6/4 لتصعد إيطاليا لنصف النهائي للمرة الثانية على التوالي.
وقال سينر بعد الفوز: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي.. لكن الأهم هو أننا صعدنا لنصف النهائي. هذه هي أول تجربة من نوعها بالنسبة لي".