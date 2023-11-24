ديوكوفيتش يقود صربيا لنصف نهائي كأس ديفيز للتنس

قاد النجم نوفاك ديوكوفيتش منتخب بلاده صربيا للصعود إلى نصف النهائي في بطولة كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال بعد الفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6/4 و6/4 على البريطاني كاميرون نوري ليضمن لبلاده الفوز بعد تقدمها 2-صفر الليلة الماضية.

ويسعى المصنف الأول عالميا ديوكوفيتش (36 عاما) إلى تتويج مسيرة رائعة في العام الحالي بقيادة بلاده للفوز بلقب كأس ديفيز للمرة الثانية في تاريخها وحقق تفوقا واضحا على البريطاني نوري ليصبح اللاعب الأكثر نجاحا في كأس ديفيز على مستوى بلاده بعد أن حقق الانتصار رقم 44 للمنتخب وتجاوز نيناد زيمونيتش.

وسيلتقي المنتخب الصربي في نصف النهائي غدا السبت مع نظيره الإيطالي الذي قاده لاعبه يانيك سينر المصنف الرابع عالميا للانتصار على هولندا.