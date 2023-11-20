رقم قياسي جديد.. ديوكوفيتش يفوز بالبطولة الختامية للمرة السابعة

وثأر اللاعب البالغ عمره 36 عاما لخسارته أمام سينر في دور المجموعات بفوزه 6-3 و6-3 في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وكانت الجماهير التي ملأت جنبات ملعب بالا البيتور في تورينو الإيطالية تأمل في تشجيع سينر (22 عاما) لتحقيق أكبر لقب في مسيرته، لكنه لم يتمكن من مضاهاة الأداء الذي قدمه ديوكوفيتش.

اللقب هو الثاني على التوالي للنجم الصربي في البطولة، والسابع في مسيرته، وهو رقم قياسي جديد بعد أن فض شراكته مع غريمه السابق السويسري روجيه فيدرر المتوج بالبطولة 6 مرات.