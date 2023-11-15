سينر يهزم ديوكوفيتش في مباراة مثيرة بالبطولة الختامية لموسم التنس

توقفت سلسلة انتصارات نوفاك ديوكوفيتش في 19 مباراة متتالية ليحقق يانيك سينر، المرشح الأبرز على أرضه، فوزًا رائعًا 7-5 و6-7 و7-6 أمام جماهير متحمسة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.

وخلَت المواجهة السابقة عليها في المجموعة الخضراء من الإثارة إذ انسحب ستيفانوس تيتيباس بسبب الإصابة أمام هولغر رونه لكن حاملي التذاكر المسائية استمتعوا بمباراة مذهلة.

وبعد أكثر من ثلاث ساعات من معركة حامية الوطيس لم يتراجع فيها أيٌّ من اللاعبين، استغل سينر المصنف الرابع عالميًّا فرصته في الشوط الفاصل بالمجموعة الحاسمة ليجْهِز أخيرًا على ديوكوفيتش.

وحقق سينر الذي يصغر ديوكوفيتش بـ 14 عامًا فوزه الأول في مسيرته على منافسه الحاصل على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى بضربة ساحقة وسط زئير الجماهير في ملعب ممتلئ عن آخره.