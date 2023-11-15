سينر يهزم ديوكوفيتش في مباراة مثيرة بالبطولة الختامية لموسم التنس
توقفت سلسلة انتصارات نوفاك ديوكوفيتش في 19 مباراة متتالية ليحقق يانيك سينر، المرشح الأبرز على أرضه، فوزًا رائعًا 7-5 و6-7 و7-6 أمام جماهير متحمسة في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال.
وخلَت المواجهة السابقة عليها في المجموعة الخضراء من الإثارة إذ انسحب ستيفانوس تيتيباس بسبب الإصابة أمام هولغر رونه لكن حاملي التذاكر المسائية استمتعوا بمباراة مذهلة.
وبعد أكثر من ثلاث ساعات من معركة حامية الوطيس لم يتراجع فيها أيٌّ من اللاعبين، استغل سينر المصنف الرابع عالميًّا فرصته في الشوط الفاصل بالمجموعة الحاسمة ليجْهِز أخيرًا على ديوكوفيتش.
وحقق سينر الذي يصغر ديوكوفيتش بـ 14 عامًا فوزه الأول في مسيرته على منافسه الحاصل على 24 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى بضربة ساحقة وسط زئير الجماهير في ملعب ممتلئ عن آخره.
وتصدر سينر المجموعة رغم أنه لم يضمن بعد مكانًا في الدور قبل النهائي قبل مباراته الأخيرة في المجموعة أمام رونه، غدًا الخميس.
بينما سيلعب ديوكوفيتش، الذي سينهي العام في المركز الأول بالتصنيف العالمي للمرة الثامنة وهو رقم قياسي، مع البديل هوبرت هوركاتش.
ولا يزال بوسع سينر وديوكوفيتش ورونه تحقيق فوزين لكل منهم في مجموعة متقاربة للغاية.
واستمتع سينر بأفضل عام له في بطولات المحترفين وحقق الآن 59 فوزًا في 2023، لكن لم يكن هناك أي شيء سيمنحه متعة أكبر من التغلب على ديوكوفيتش الحاصل على ستة ألقاب في البطولة الختامية.
تقدم اللاعب الإيطالي 2-0 في الشوط الفاصل الحاسم بضربة أمامية صاروخية ثم أعطى نفسه بصيص أمل بضربة أمامية أخرى ليجعل النتيجة 3-0.
وبمجرد أن تقدم 5-0 لم تسعف حتى قدرات ديوكوفيتش على العودة في النتيجة اللاعب الصربي على تجنب خسارته الأولى منذ الهزيمة أمام كارلوس ألكاراز في نهائي ويمبلدون.
ولم يرتكب ديوكوفيتش حامل اللقب الكثير من الأخطاء في معركته مع سينر والجماهير المتحمسة التي كانت تطلق صيحات استهجان ضده طوال المباراة.
وبدأ سينر هجومه والنتيجة 5-5 في المجموعة الأولى، إذ فقد ديوكوفيتش التركيز لفترة وجيزة بعد تقدمه 40-0 في إرساله.
وارتكب ديوكوفيتش خطأً مزدوجًا قبل أن يحافظ سينر على إرساله.
ورفع ديوكوفيتش مستواه قليلًا في المجموعة الثانية وأهدر خمس نقاط فقط على إرساله قبل الشوط الفاصل الذي حسمه ليمدد المواجهة إلى مجموعة فاصلة.
وكسر سينر إرسال ديوكوفيتش ليتقدم 4-2 لكن اللاعب الصربي رد بكسر الإرسال على الفور.
وعندما تقدم سينر بعد ذلك 6-5 في إرساله، جلس ديوكوفيتش على كرسيه وتبادل صيحات الاستهجان مع الجماهير قبل أن يحسم سينر المباراة.
وكان من الممكن أن يحقق ديوكوفيتش سلسلة من 20 مباراة دون هزيمة للمرة التاسعة في مسيرته، لكن سينر كان لديه رأي آخر إذ حقق أحد أكبر الانتصارات في مسيرته التي تبدو الآن على وشك بلوغ آفاق جديدة.
ولخصت إحصائيات المباراة جودة اللاعبين في أرض الملعب، إذ حقق اللاعبان 83 نقطة فوز مباشر وارتكبا 25 خطأً سهلًا فقط في مباراة استمرت ثلاث ساعات وتسع دقائق.