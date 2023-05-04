كريستيانو رونالدو يرد باللغة العربية على أنباء رحيله عن النصر

رونالدو، صاحب الـ38 عامًا، انضم إلى النصر، في يناير الماضي، براتب وصل إلى 175 مليون جنيه إسترليني، ولديه عقد حتى العام 2025 مع "العالمي".

وكان النجم البرتغالي رحل إلى النصر بعد مشاكل مع ناديه مانشستر يونايتد والمدرب إريك تين هاغ، ليقرر النادي الإنجليزي فسخ تعاقد البرتغالي بالتراضي، قبل كأس العالم قطر 2022.

يذكر أن رونالدو سجّل 12 هدفًا في 12 مباراة خاضها بالدوري السعودي حتى اللحظة، لكن منذ انضمامه إلى النصر، خسر الفريق كأس السوبر السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين.

كما نشرت مجلة "فوربس" الاقتصادية تقريرًا قالت فيه إن كريستيانو رونالدو أصبح الرياضي الأعلى أجرًا في العالم بعد انتقاله إلى نادي النصر السعودي بعدما تضاعف راتبه السنوي تقريبًا.

وجمع رونالدو، الذي انضم إلى النادي السعودي حتى 2025 بعد مغادرة مانشستر يونايتد، العام الماضي، 136 مليون دولار، وقالت فوربس إن راتبه السنوي ارتفع إلى نحو 75 مليون دولار.

وقدّرت وسائل إعلام عقد رونالدو بأكثر من 200 مليون يورو (219.98 مليون دولار).