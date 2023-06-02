هالاند: سأفعل كل شيء لمساعدة مانشستر سيتي على تحقيق الثلاثية

قال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إنه سيفعل كل شيء لمساعدة فريقه مانشستر سيتي على تحقيق الثلاثية هذا الموسم.

وضمن مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلاقي مانشستر يونايتد غدا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو.

ومانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي حقق الثلاثية وكان ذلك موسم 1998/1999.

وقال هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، لشبكة "BBCSport": "سيكون من غير الواقعي صنع هذا التاريخ".