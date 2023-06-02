هالاند: سأفعل كل شيء لمساعدة مانشستر سيتي على تحقيق الثلاثية
قال المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند إنه سيفعل كل شيء لمساعدة فريقه مانشستر سيتي على تحقيق الثلاثية هذا الموسم.
وضمن مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلاقي مانشستر يونايتد غدا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم يواجه إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو.
ومانشستر يونايتد هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي حقق الثلاثية وكان ذلك موسم 1998/1999.
وقال هالاند، البالغ من العمر 22 عاما، لشبكة "BBCSport": "سيكون من غير الواقعي صنع هذا التاريخ".
وعلى الرغم من هيمنة مانشستر سيتي المحلية إلا أن الفريق لم يفز بعد بدوري أبطال أوروبا، ويأمل هالاند أن يكون القطعة المفقودة لضمان النجاح في أكبر بطولة أوروبية لكرة القدم.
وقال هالاند: "هذا هو سبب شرائهم لي بالطبع، للحصول على هذا، ليس علينا إخفاء ذلك".
وتابع: "سيعني كل شيء، سأفعل كل ما بوسعي لمحاولة تحقيق ذلك، إنه حلمي الأكبر وآمل أن تتحقق الأحلام".
وأضاف: "لكن الأمر ليس بالأمر السهل، لدينا مباراتان نهائيتان ضد فريقين جيدين سيبذلان قصارى جهدهما لمحاولة تدمير ذلك".
وأتم المهاجم النرويجي: "سيكونون متحمسين، سيكونون مستعدين وعلينا أن نلعب في أفضل حالاتنا، لأننا إذا لعبنا بأفضل ما لدينا، فلدينا فرصة جيدة حقًا لتحقيق ذلك بالضبط".
وتفوق مانشستر سيتي على آرسنال هذا الموسم ليفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وقال هالاند، الذي سجل 36 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: "كنا نطارد الموسم بأكمله، لذا عندما فزنا بالدوري الإنجليزي الممتاز، كان الأمر مصدر ارتياح كبير".
وأوضح: "الآن لدينا نهائيات متبقية والشيء الوحيد الذي يمكننا التركيز عليه هو هاذان النهائيان قبل العطلة".
وحقق هالاند موسمًا أول مذهلا في كرة القدم الإنجليزية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي من بروسيا دورتموند الصيف الماضي.
وحطم هالاند الرقم القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لأكثر الأهداف في موسم واحد، وبشكل عام سجل 52 هدفًا خلال الموسم.
وحصل هالاند على جائزة أفضل لاعب كرة قدم للرجال من اتحاد كتاب كرة القدم وهو أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب شاب في نفس الموسم.
وعن ذلك قال هالاند: "إنه شيء جميل، هذا يعني أنني فعلت شيئًا صحيحًا".
وأضاف: "لقد تغيرت حياتي بالطبع، لا يمكنني العيش بشكل طبيعي بعد الآن، هكذا هي حياتي، لا يمكنني الشكوى".
وتابع: "أحاول الاستمتاع بكل لحظة فيها وهذا هو الحال".
وأتم: "طولي 196 سم ولدي شعر أشقر طويل، لذا أينما ذهبت سيراني الناس، هكذا هي حياتي، ماذا يمكنني أن أفعل؟.
وواصل: "لا يوجد شيء يمكنني القيام به، هذه هي حياتي، عليّ فقط أن أحاول الاستمتاع بها بقدر ما أستطيع، أحاول الاسترخاء عندما أكون في المنزل مع أشخاص جيدين من حولي، هذا أمر مهم حقا، فقط أحاول الاستمتاع بحياتي".
ويعتقد هالاند أنه تحسن "كثيرًا" هذا الموسم، لكن يمكنه التحسن، وقال: "لقد كنت أتطور بطريقة إيجابية حقًا وهذا مهم حقًا بالنسبة لي لأنني مازلت شابًا حقًا".
وأكد: "أبلغ من العمر 22 عامًا، أمامي مسيرة مهنية طويلة ومازلت بحاجة إلى التطوير، هذا أيضًا شيء كنت أفكر فيه منذ أكثر من عام عندما كنت أفكر في خطوتي التالية".
ويعلم هالاند أن مانشستر يونايتد سيكون "متحمسًا" لأنه لن يرغب في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، إلى جانب منع مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية.
وقال هالاند: "لن تكون مباراة سهلة، علينا أن نلعب لعبتنا، علينا ألا نفكر كثيرا، علينا أن نركز على أنفسنا وعلينا أن نلعب المباراة التي يجب أن نلعبها".
وأضاف: "في النهاية سنرى، أنها مباراة كرة قدم مدتها 90 دقيقة، والأشخاص الذين يقدمون أفضل أداء في هذه المباريات يمكنهم الفوز".