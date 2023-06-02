فاران: لا نخشى مانشستر سيتي ونعرف طريقة إيقاف هالاند في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ويبدو أن مانشستر سيتي في طريقه لتحقيق الثلاثية التي حققها مانشستر يونايتد موسم 1998/1999، في المقابل يحاول إريك تين هاغ منع جاره من تحقيق الإنجاز الذي لم يسبق أن حققه أي فريق إنجليزي سوى مانشستر يونايتد.

وحقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، ويواجه مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا السبت، وسيلاقي إنتر ميلان يوم 10 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فاران، إنه وزملاءه يستمتعون بفرصة الفوز على مانشستر سيتي ولا يخافون من هذه المهمة.

ولدى سؤاله عمَّ إذا كان هناك أي شعور بالخوف من مواجهة مانشستر سيتي، قال فاران: "الخوف؟ لا، لماذا؟.

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "كل مباراة تمثل تحديًا، أحب أن أتحدى نفسي وأحب أن أتحدى الفرق الأخرى أيضًا، لا يهم إذا كان فريقًا في حالة جيدة أو سيئة، فإن التحدي أمامنا وعلينا أن نقبله ونبذل قصارى جهدنا للفوز".