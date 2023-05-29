ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه مانشستر سيتي حال تحقيق الثلاثية؟

وسيلعب مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي الشهير في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل 3 يونيو، على أن يواجه إنتر ميلان يوم 10 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.

وحسب صحيفة "ميرور" سيحصل مانشستر سيتي على 294 مليون جنيه إسترليني إذا حقق الثلاثية الموسم الحالي.

وحصل مانشستر سيتي على 180 مليون جنيه إسترليني بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي، وحال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي سيحصل الفريق على 8 ملايين جنيه إسترليني أخرى.

وإذا تمكن الفريق الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا من الفوز بدوري أبطال أوروبا فإن النادي سيحقق 110 ملايين جنيه إسترليني أخرى.