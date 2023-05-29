ما هو المبلغ الذي سيحصل عليه مانشستر سيتي حال تحقيق الثلاثية؟
كشفت صحيفة "ميرور" عن المبلغ الذي سيحصل عليه مانشستر سيتي حال تحقيق الثلاثية الموسم الحالي.
وضمن مانشستر سيتي التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، وتأهل الفريق لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ونهائي دوري أبطال أوروبا.
وأنهى مانشستر سيتي مشواره في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد بالخسارة 0/1 أمام برينتفورد في الجولة الـ38 والأخيرة من البريميرليغ.
وسيلعب مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد على ملعب ويمبلي الشهير في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل 3 يونيو، على أن يواجه إنتر ميلان يوم 10 يونيو في نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول.
وحسب صحيفة "ميرور" سيحصل مانشستر سيتي على 294 مليون جنيه إسترليني إذا حقق الثلاثية الموسم الحالي.
وحصل مانشستر سيتي على 180 مليون جنيه إسترليني بعد فوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثالث على التوالي، وحال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي سيحصل الفريق على 8 ملايين جنيه إسترليني أخرى.
وإذا تمكن الفريق الذي يدربه الإسباني بيب غوارديولا من الفوز بدوري أبطال أوروبا فإن النادي سيحقق 110 ملايين جنيه إسترليني أخرى.
وأكدت الصحيفة أن هذا سيكون أكبر مبلغ على الإطلاق يحصل عليه ناد في تاريخ كرة القدم.
وإذا صنع مانشستر سيتي التاريخ وحقق الثلاثية، فهذا يعني أن الشيخ منصور بن زايد مالك النادي سيسترد مبلغ 265 مليون جنيه إسترليني الذي دفعه لشراء النادي في 2008.
وذكرت الصحيفة أن مانشستر سيتي أعلن عن خطة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني لتوسيع ملعب "الاتحاد" ليتسع لـ60 ألف متفرج وبناء حديقة وفندق مغطى للمشجعين.
ونال مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي وحال الحفاظ على اللقب الموسم المقبل فإنه سيكون أول فريق في تاريخ المسابقة يفوز باللقب 4 مرات متتالية.
وكان هذا اللقب التاسع لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والخامس منذ التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.