ماركا: سانتياغو برنابيو وكامب نو أكثر من مجرد ملاعب لمشاهدة المباريات

نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا عن تطوير ملعبيْ سانتياغو برنابيو وكامب نو، معقلي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.

وبحسب الصحيفة، تراهن الأندية على تحديث مرافقها لتوفير بيئات مريحة بشكل متزايد للجماهير، ولتكون مصدرا للموارد والدخل.

وقالت الصحيفة إنه يتم اتخاذ سانتياغو برنابيو كمرجع في جميع أنحاء العالم، حيث تم هذا الأسبوع إطلاق المطبخ المركزي الجديد للملعب، والذي يتمتع بقدرة على إعداد قائمة طعام لـ6000 شخص من كبار الشخصيات.

وفي وقت سابق من هذا الموسم، استعرض ريال مدريد جزءًا من ملعبه سانتياغو برنابيو الجديد والحديث، وزادت سعة الملعب من 81 ألف متفرج إلى أكثر من 84 ألف متفرج.