ماركا: سانتياغو برنابيو وكامب نو أكثر من مجرد ملاعب لمشاهدة المباريات
نشرت صحيفة "ماركا" تقريرا عن تطوير ملعبيْ سانتياغو برنابيو وكامب نو، معقلي ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب.
وبحسب الصحيفة، تراهن الأندية على تحديث مرافقها لتوفير بيئات مريحة بشكل متزايد للجماهير، ولتكون مصدرا للموارد والدخل.
وقالت الصحيفة إنه يتم اتخاذ سانتياغو برنابيو كمرجع في جميع أنحاء العالم، حيث تم هذا الأسبوع إطلاق المطبخ المركزي الجديد للملعب، والذي يتمتع بقدرة على إعداد قائمة طعام لـ6000 شخص من كبار الشخصيات.
وفي وقت سابق من هذا الموسم، استعرض ريال مدريد جزءًا من ملعبه سانتياغو برنابيو الجديد والحديث، وزادت سعة الملعب من 81 ألف متفرج إلى أكثر من 84 ألف متفرج.
وبالإضافة إلى ذلك، تم دمج حديقة جديدة قابلة للسحب مقسمة إلى ست منصات تحت الأرض، وبدأ ريال مدريد عملية الإصلاح في 2019 واستثمر حوالي 892.7 مليون يورو في العملية.
ويعد السقف القابل للسحب والشاشة البانورامية من عوامل الجذب الجديدة لسانتياغو برنابيو.
وبدأ برشلونة أيضًا عملية تجديد في ملعبه كامب نو هذا العام، وقد بدأ بالفعل هدم الملعب.
ويتضمن المشروع الجديد زيادة في السعة الإجمالية من 99.000 إلى 110.000 متفرج.
ويأمل برشلونة أن تكون المرافق الجديدة جاهزة في نوفمبر 2024، وقد حصل النادي الكتالوني على تمويل بقيمة حوالي 1.5 مليار يورو.
وبحسب هنريكي بورخيس، الرئيس التنفيذي لشركة "سوموس يونغ"، وهي شركة تقدم خدمات لأعضاء ومشجعي فاسكو وباهيا وكروزيرو في البرازيل، فإن وجود ملعب جديد يلفت الانتباه ويجذب المشجعين إلى المباريات وعضوية الأندية.
وقال بورخيس: "لا شك أن وجود ملعب جديد وحديث يرفع من احتمالات تقديم المزيد من المزايا لمشجعي النادي، عوامل الجذب التي يوفرها الملعب الجديد يمكن أن تزيد من عدد الأعضاء، وعدد المشجعين، من بين التحسينات الأخرى".
كما يمكن تفسير زيادة حضور الجماهير في الملاعب الجديدة.
وحاليًا، ومع تحديث الملاعب، أصبح من الممكن تنفيذ سلسلة من الفعاليات التي تحوّل مباراة كرة القدم إلى مشهد أكثر جاذبية يتجاوز الخطوط الأربعة للملعب.
من جهته، قال ليوناردو ريزو، الرئيس التنفيذي لشركة "Soccer Hospitality": "إن التجربة الفريدة التي نقدمها للجماهير هي محور اهتمامنا دائمًا؛ ولهذا السبب نستخدم هذه الأدوات الترفيهية التي تتجاوز ملعب كرة القدم، نسعى لتوفير أكبر قدر ممكن من الراحة للعملاء؛ بهدف جعلهم يعودون في مناسبات أخرى".
كما تعتبر فكرة الجو العائلي أحد الأشياء التي يتم أخذها في الاعتبار في هذه الأنشطة التي يتم تنفيذها في الملاعب الجديدة، ويعتبر جمهور الأطفال قطعة أساسية في هذا البناء.
وقال أليساندرو تومازيلي، الرئيس التنفيذي لشركة "Companhia do Tomate": "اليوم تنفذ شركتنا أنشطة في العديد من الملاعب في البرازيل، ونعتقد أنه من المهم إشراك الأطفال في الأنشطة التي يتم تنفيذها في عالم كرة القدم، لأنهم مستهلكو المنتج في المستقبل، وهذا يساهم في النظرة إلى الملاعب على أنها أجواء ممتعة لهذا الجمهور وولاء الأطفال للنادي".
وأوضح ماركوس سابيا، الرئيس التنفيذي لشركة "galera.bet": "ينصب تركيزنا على تقريب عالم كرة القدم من المجال الرقمي، لقد اخترنا بعض المباريات لجلب المؤثرين إلى صناديقنا حتى يتمكنوا من متابعة المباراة ومعرفة المزيد عن عملنا، وهذا أيضًا يجذب الجمهور الافتراضي إلى علامتنا التجارية".