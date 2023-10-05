توقعات بإقامة نهائي كأس العالم 2030 في إسبانيا
قال ميكل إثيتا القائم بأعمال وزير الرياضة في إسبانيا، اليوم الخميس، إن نهائي كأس العالم لكرة القدم 2030 سيقام في بلاده على الأرجح.
وأعلن الاتحاد الدولي (الفيفا) بشكل مفاجئ، أمس الأربعاء، أن نسخة 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال بينما تلعب أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي احتفالا بمرور 100 عام على المسابقة.
وأبلغ إثيتا محطة "أوندا سيرو" الإذاعية: "من المتوقع أن تقام المباراة النهائية في إسبانيا" مضيفا أنه من السابق لأوانه تأكيد هذا الأمر".
وأشار إثيتا إلى تعاون الاتحاد الإسباني مع المغرب والبرتغال على المدى الطويل وتوصلهم لاتفاق متقدم حول كيفية تقسيم المباريات.
وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.
وكان من المفترض أن يعلن الفيفا الملف الفائز خلال العام المقبل.
وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروغواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب بالتغلب على الأرجنتين في النهائي.
وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول؛ ما يعني أن مباريات دور المجموعات ستقام في فصول مناخية مختلفة.
ولم يسبق للمغرب أو البرتغال استضافة كأس العالم بينما نظمت إسبانيا نسخة 1982.
وأصبح المغرب، الذي حقق إنجازا لا سابق له بالتأهل لنصف النهائي العام الماضي، ثاني بلد عربي يستضيف النهائيات بعد قطر في 2022، وثاني بلد أفريقي بعد جنوب أفريقيا في 2010.