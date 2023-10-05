كأس العالم في المغرب.. ختام مثالي لعام صناعة التاريخ

وتمتلك المغرب بنية تحتية رياضية مذهلة تم تطويرها على مدار سنوات في إطار الاهتمام بملف الرياضة في البلاد وبالتوازي مع المحاولات المستمرة لاستضافة المونديال منذ العام 1994.

والأمر هنا لا يتوقف عند الملاعب التي تستضيف المباريات والتي ظهرت في كبرى الأحداث الرياضية بمستوى عالمي، لكن أيضًا ملاعب التدريب وأجهزة الاستشفاء وكل ما يحتاجه اللاعب والمدرب حتى الوصول إلى الـ90 دقيقة التي تنقل عبر الشاشات.

ودشنت المغرب العام 2019 مركز محمد السادس الرياضي وهو مجمع كروي في ضواحي العاصمة الرباط قرب مدينة سلا والقنيطرة بغابة المعمورة، على مساحة 29 هكتارًا (290000 متر).

ويتكون المجمع من 4 ملاعب من العشب الطبيعي، و3 من العشب الصناعي، وملعب ذي أرضية هجينة، وملعب مغطى، إضافة إلى مجمع لكرة قدم الصالات.

وتضاف إلى ذلك منشآت رياضية، مثل، حمام سباحة أولمبي وملعبي تنس وملعب لكرة القدم الشاطئية ومركز طبي رياضي يحوي كافة التخصصات، وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

بالمثل، يضم المجمع منطقة سكنية لإقامة الرياضيين وقاعة مؤتمرات تضم 221 مقعدًا وقاعات لتناول الطعام والترفيه.

وقال ساديو ماني نجم منتخب السنغال عن مجمع محمد السادس:" زرت العديد من البلدان، إلا أنه نادرًا ما توقفت عند مجمع رياضي بمثل هذه المواصفات".