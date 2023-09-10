سبورت: برشلونة يتوقع دخلا يبلغ 346 مليون يورو في الموسم الواحد من الكامب نو
قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة يتوقع أن يجني 346 مليونًا في الموسم الواحد بعد تحديث وتطوير ملعبه كامب نو.
وأوضحت أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، وكما هو محدد في الميزانية أيضًا، فسيتم تجديد الكامب نو بكامل طاقته نهاية موسم 2025/2026.
وأشارت إلى أن الكامب نو سيكون واحدًا من أحدث المنشآت في العالم.
وفي يونيو 2026 وحتى عام 2050، سيتعين على برشلونة سداد 1.5 مليار يورو، إضافة إلى الفوائد التي أقرضها 20 مستثمرًا.
وذكرت "سبورت" أنه من أجل الحصول على هذا المبلغ الضخم وإقناع المقرضين وحاملي السندات، كان على برشلونة تقديم سلسلة من الضمانات الصعبة.
وكان أحدها هو توقعات الدخل من الكامب نو الجديد بمجرد تشغيله.
ويتم جمع كل هذه الوثائق في صندوق تأهيل إسباي بارسا، وسيطلب الصندوق حدًا أدنى من الدخل من نشاط كامب نو كل عام (85 مليون يورو في 1 يونيو 2025، على سبيل المثال).
وإذا لم يصل برشلونة، من خلال الإدارات التابعة له، إلى هذه الأرقام، فستكون للصندوق صلاحية استبدال المدير التنفيذي لبرشلونة وتعيين مستشار خاص به.
وبناءً على هذه المعلومات، فإن برشلونة مقتنع بأنه سيصل إلى أرقام الدخل هذه، وأنه سيتجاوزها إلى حد تجاوز 340 مليون يورو لموسم 2025/2026.
ويعتمد هذا التقدير، بحسب النادي، على تحليل عميق للسوق ومعرفة بصناعة كرة القدم والمقارنة مع كيانات رياضية أخرى ذات حجم مماثل لبرشلونة.
ويتوقع برشلونة أن يلعب الفريق الأول 25 مباراة في الموسم الواحد على ملعب كامب نو الجديد بواقع 19 في الدوري الإسباني، و5 في دوري أبطال أوروبا (أي، على الأقل حتى الدور ربع النهائي)، ومباراة في كأس خوان غامبر.
وبصرف النظر عن مباريات كرة القدم، سيكون ملعب كامب نو مفتوحًا طوال أيام الأسبوع، 365 يومًا في العام، حيث سيقدم مجموعة واسعة من الأنشطة والمطاعم.