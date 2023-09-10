سبورت: برشلونة يتوقع دخلا يبلغ 346 مليون يورو في الموسم الواحد من الكامب نو

قالت صحيفة "سبورت" إن برشلونة يتوقع أن يجني 346 مليونًا في الموسم الواحد بعد تحديث وتطوير ملعبه كامب نو.

وأوضحت أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، وكما هو محدد في الميزانية أيضًا، فسيتم تجديد الكامب نو بكامل طاقته نهاية موسم 2025/2026.

وأشارت إلى أن الكامب نو سيكون واحدًا من أحدث المنشآت في العالم.

وفي يونيو 2026 وحتى عام 2050، سيتعين على برشلونة سداد 1.5 مليار يورو، إضافة إلى الفوائد التي أقرضها 20 مستثمرًا.