آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد تشافي مع برشلونة

وتابعت "ماركا": "مع تحسّن الوضع المالي للنادي والفوز بالدوري، طلب المدرب راتباً يتماشى مع ما حققه بالنادي، هنا حدث الخلاف حيث لم يخطط النادي لتحمل هذه النفقات بالوقت الحالي، وفي النهاية تم التوصل لاتفاق لمضاعفة أجر تشافي لكن سيتم تخفيض مدة العقد، أي التجديد لعام واحد فقط وليس لعامين".

وأشار التقرير: "هناك ضغط كبير على تشافي بموسمه الثالث في برشلونة، خصوصاً بعد موسمين سيئين للفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث طالبه الجميع بتحقيق موسم مميز أوروبياً".

ويعد لقب الليغا الذي حققه الموسم الماضي هو الأول له كمدرب رفقة الفريق الكتالوني، وسبق له أن حقق كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، ليصبح مجموع بطولاته كمدرب لقبين فقط حتى الآن.