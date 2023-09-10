آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد تشافي مع برشلونة
كشفت صحيفة "ماركا" في تقرير لها اليوم الأحد، عن آخر تطورات مفاوضات خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، لتجديد عقد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق.
وتولى تشافي مهمة قيادة الفريق في 6 نوفمبر عام 2021، خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان، الذي أُقيل بسبب سوء النتائج.
ونجح تشافي في انتشال برشلونة من حالته السيئة للفوز بلقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه "تم التوصل لاتفاق بالفعل لتجديد عقد تشافي لكنه سيتم لموسم أي حتى 2025 وليس 2026".
وأضاف التقرير: "المفاوضات لم تكن سهلة بين الطرفين، تشافي وصل لأحد أفضل الأندية بالعالم مع راتب بعيد تماماً عن الرواتب التي يتحصل عليها عدة مدربين يقودون أندية كبيرة، حيث تخلى عن المال عندما وصل بسبب معاناة النادي اقتصاديا بشكل واضح مع قوانين اللعب المالي النظيف وعملية تسجيل اللاعبين".
وتابعت "ماركا": "مع تحسّن الوضع المالي للنادي والفوز بالدوري، طلب المدرب راتباً يتماشى مع ما حققه بالنادي، هنا حدث الخلاف حيث لم يخطط النادي لتحمل هذه النفقات بالوقت الحالي، وفي النهاية تم التوصل لاتفاق لمضاعفة أجر تشافي لكن سيتم تخفيض مدة العقد، أي التجديد لعام واحد فقط وليس لعامين".
وأشار التقرير: "هناك ضغط كبير على تشافي بموسمه الثالث في برشلونة، خصوصاً بعد موسمين سيئين للفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث طالبه الجميع بتحقيق موسم مميز أوروبياً".
ويعد لقب الليغا الذي حققه الموسم الماضي هو الأول له كمدرب رفقة الفريق الكتالوني، وسبق له أن حقق كأس السوبر الإسباني على حساب ريال مدريد، ليصبح مجموع بطولاته كمدرب لقبين فقط حتى الآن.