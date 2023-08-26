تشافي يتحدث عن تجديد تعاقده مع برشلونة ومستقبل الزلزولي

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مصير تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2024، وذلك بعد أن تولى قيادة الفريق في نوفمبر 2021.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فياريال، مساء الأحد، في الدوري الإسباني: "أنا سعيد في برشلونة، النادي الذي أريد أن أكون فيه دائمًا، وأعشقه وأسعى دائمًا لتقديم الأفضل لجماهيره".