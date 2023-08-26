تشافي يتحدث عن تجديد تعاقده مع برشلونة ومستقبل الزلزولي
تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن مصير تجديد عقده مع النادي الكتالوني، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري في يونيو 2024، وذلك بعد أن تولى قيادة الفريق في نوفمبر 2021.
وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فياريال، مساء الأحد، في الدوري الإسباني: "أنا سعيد في برشلونة، النادي الذي أريد أن أكون فيه دائمًا، وأعشقه وأسعى دائمًا لتقديم الأفضل لجماهيره".
وأضاف: "نحن الآن بنفس الحماس الذي كنا عليه مثلما كان الموسم الماضي، أنا سعيد بعملي، أرحب بكل تحدٍ مع برشلونة، لكنني هادئ وأنتظر ما سيحدث".
وتطرق للحديث عن إصابة بيدري، قائلا: "لقد تأثر بضغط المباريات وعوامل الطقس، نريد حمايته من الإصابات وعدم تكرارها مثلما حدث من قبل، لكنها في النهاية جزء من اللعبة".
وعن عدم إحراز البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهدافا مع الفريق حتى الآن، أشار: "لقد صنع هدفًا، أعرف أنه بحاجة للتسجيل مثل أي مهاجم في العالم، لكنه لا يشعر بالقلق، وأنا كذلك، وأعلم أنه سعيد بما نقدمه ويقدمه معنا، سعيد بامتلاك مُهاجم مثله".
وتطرق للحديث عن مستقبل عبدالصمد الزلزولي، موضحا: "أنا سعيد بوجوده وأحبه كثيرًا، يمكنه أن يقدم أكثر من ذلك، لكن يجب أن يفهم مثل بقية اللاعبين أنه لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل، خاصة في وسط الملعب والهجوم".