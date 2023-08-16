إيقاف تشافي مدرب برشلونة مباراتين بعد طرده أمام خيتافي

وتعرَّض تشافي ولاعبه البرازيلي رافينيا، للطرد خلال مباراة برشلونة ضد خيتافي بالجولة الأولى من الليغا.

وقالت اللجنة إن حكم المباراة سوتو جرادو، أكد في تقريره للمباراة، أنه تم طرد تشافي بسبب تركه المنطقة الفنية والاحتجاج على قرارات حكم الساحة أمام الحكم الرابع، رغم أنه تم تحذيره قبل طرده.

وبناءً على هذا التقرير تم إصدار قرار بإيقافه مباراتين، ونفس العقوبة للاعبه رافينيا الذي تعرَّض للطرد المباشر خلال اللقاء.

ولن يتمكن "تشافي" من قيادة برشلونة في المباراتين المقبلتين من الدوري الإسباني أمام قادش وفياريال، وكذلك سيتم حرمان الفريق الكتالوني من جهود رافينيا في ذات المباراتين لنفس العقوبة.