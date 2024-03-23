ناغلزمان للاعبي ألمانيا: انسوا الشعور بالضغوط.. عليكم الاستمتاع

وكانت بداية ناغلزمان الذي تولى المسؤولية بعد إقالة هانز فليك في سبتمبر/ أيلول 2023، متباينة بفوز وتعادل خلال رحلة إلى الولايات المتحدة في أكتوبر تشرين الأول، تلتها خسارتان متتاليتان في النمسا وعلى أرضه أمام تركيا في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ناغلزمان في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "في المباراتين الماضيتين، ربما كان لدينا عدد كبير من اللاعبين ذوي العقلية الهجومية على أرض الملعب. وفي هذا الأسبوع، عملنا بشكل جيد في التدريبات وأثق في أننا سنقدم أداء جيدا غدا".

وأضاف: "فيما يتعلق بمشكلة الضغوط، عليّ أن أكرر أن هذه الأشياء تأتي من الخارج. هذا الضغط الزائف لا يتعلق بمسألة حياة أو موت".

وتراجع نجاح ألمانيا، الفائزة بكأس العالم أربع مرات، على الساحة الدولية منذ التتويج بكأس العالم 2014، وخرجت مبكرا من آخر ثلاث مشاركات لها في البطولات الكبيرة.

فقد خرجت ألمانيا من الدور الأول في آخر نسختين من كأس العالم كما خرجت من دور الستة عشر بالنسخة الماضية من بطولة أوروبا قبل ثلاثة أعوام.

وتلاشى صبر الجماهير الألمانية المتعطشة للنجاح، قبل بطولة أوروبا المقبلة التي تستضيفها ألمانيا وتفتتحها بمواجهة اسكتلندا في 14 يونيو/ حزيران.

وقال ناغلزمان: "الضغط الذي نواجهه هو الضغط لتحقيق النجاح ولكن الباقي مجرد أمور تأتي من الخارج. النجاح الرياضي هو جزء من الحياة لكنني لن أشعر بالجنون إزاء شيء كان ممتعا بالنسبة لي منذ أن كان عمري ثلاثة أعوام.. من الحكمة أن نستمتع باللعبة. أمامنا مباراتان مهمتان، وبعدها فترة شهرين مهمة للمدربين ثم تأتي بطولة أوروبا".