"زلة لسان" تكشف كارثة علاقة محمد صلاح وحسام حسن

وتولى حسام حسن تدريب منتخب مصر، بعد إقالة روي فيتوريا، عقب فشل الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية 2023 في كوتديفوار بالخروج من ثمن النهائي.

وخلال البطولة، شن حسام حسن هجوما كبيرا على صلاح، بعدما غادر الأخير معسكر منتخب مصر للعلاج في ناديه، إثر إصابته في العضلة الخلفية.

ومع تعيين صلاح مدربا للفراعنة، عادت التكهنات حول علاقة الطرفين لتطفو مجددا، غير أن التكهنات يبدو أنها في محلها تماما.

وقال الكومي لقناة etc إن حسام حسن وتوأمه إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، فشلا في الوصول إلى صلاح منذ أن تم تعيينهما في منتخب مصر؛ ما يعني عدم وجود أي اتصال بين الطرفين.

وقوبلت تصريحات الكومي باستهجان شديد في الأوساط الرياضية المصرية، رغم أنه حاول تبرير الأمر بأنه ليس جديدا، وأن كثيرا من مدربي منتخب مصر لم يكن بإمكانهم التواصل مع صلاح بسهولة.