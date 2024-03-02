محمد صلاح يفضل الانتقال لهذا النادي السعودي
كشف أحمد حسام "ميدو" عن النادي السعودي الذي يفضل محمد صلاح جناح ليفربول الانتقال إليه.
وقال ميدو، عبر "قناة السعودية": "المعلومات الأكيدة اللي عندي أن صلاح سيكون موجودا في الدوري السعودي الموسم المقبل، وأنه توصل للاتفاق النهائي".
وبسؤاله إن كان صلاح سينتقل للهلال أم الاتحاد، قال ميدو: " بمعرفتي بشخصية صلاح، فإنه دائما سيذهب للهلال، لأن صلاح لا يحب المخاطرة الكبيرة".
وتابع: "صلاح يرى أن الهلال فريق مستقر أكثر، ويرى أنه يقدر على اللعب في التشكيلة بشكل أكبر، وأنه ممكن ينجح بشكل أكبر".
وحاول الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض جميع محاولات بيع اللاعب.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، ما يعني أن الصيف المقبل أو يناير 2025 سيكون الفرصة الأخيرة أمام الريدز للحصول على المال مقابل رحيل اللاعب.
عرض فلكي
والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن الاتحاد على استعداد لتقديم عرض مغرٍ جدا للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الاتحاد على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على صلاح الصيف المقبل.
وحال تمت الصفقة بهذا المبلغ، سيكون صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، علما أن أغلى لاعب في التاريخ حاليا هو البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.
وأضافت "ذا أتلتيك" أن الاتحاد يريد تقديم حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) أجرا أسبوعيا لمحمد صلاح، أي حوالي أربعة أضعاف راتبه الحالي في ليفربول.
وانتقل صلاح من روما لليفربول صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل للريدز 205 أهداف وصنع 89 في 333 مباراة.