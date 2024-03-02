محمد صلاح يفضل الانتقال لهذا النادي السعودي

وحاول الاتحاد التعاقد مع محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، الصيف الماضي، لكن ليفربول رفض جميع محاولات بيع اللاعب.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول صيف 2025، ما يعني أن الصيف المقبل أو يناير 2025 سيكون الفرصة الأخيرة أمام الريدز للحصول على المال مقابل رحيل اللاعب.

عرض فلكي

والشهر الماضي، ذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" أن الاتحاد على استعداد لتقديم عرض مغرٍ جدا للتعاقد مع محمد صلاح الصيف المقبل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الاتحاد على استعداد لدفع ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على صلاح الصيف المقبل.

وحال تمت الصفقة بهذا المبلغ، سيكون صلاح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، علما أن أغلى لاعب في التاريخ حاليا هو البرازيلي نيمار، الذي انتقل من برشلونة لباريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو في 2017.

وأضافت "ذا أتلتيك" أن الاتحاد يريد تقديم حوالي 1.5 مليون جنيه إسترليني (1.9 مليون دولار) أجرا أسبوعيا لمحمد صلاح، أي حوالي أربعة أضعاف راتبه الحالي في ليفربول.

وانتقل صلاح من روما لليفربول صيف 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل للريدز 205 أهداف وصنع 89 في 333 مباراة.