أول تعليق من حسام حسن حول أزمة محمد صلاح

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه لا يوجد أزمة مع محمد صلاح قائد المنتخب كما تردد.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان استدعى محمد صلاح لقائمة الفراعنة استعدادًا للتوقف الدولي في مارس الجاري حيث سيخوض منتخب مصر بطولة ودية في الإمارات.

ولا يشارك محمد صلاح حاليًّا مع ليفربول بسبب خضوعه للعلاج؛ ما دفع النادي الإنجليزي لطلب إعفائه من المعسكر.

وقال حسام حسن في تصريحات خاصة إن صلاح مثل جميع اللاعبين لا بدَّ أن يتواجد في معسكر المنتخب في حال استدعائه.

وتابع "حتى في حال إصابته، اذا تم استدعاؤه لا بدَّ أن يتواجد، ويتم تقييم الأمر بعد عرضه على طبيب المنتخب".

وأضاف حسن أنه طلب تواجد صلاح في المعسكر المقبل نظرًا لانه المعسكر الأول للجهاز الفني الجديد، وتواجده هام كقائد للفراعنة.

وأتم مدرب منتخب مصر :"إبراهيم حسن مدير المنتخب ينتظر اتصالًا من محمد صلاح لتنسيق الأمور وموعد وصوله إلى مصر" .

ولا تمر علاقة حسام حسن وصلاح بأفضل حالاتها بسبب انتقاد مدرب الفراعنة للاعب خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وتردد أن وزير الرياضة المصري أشرف صبحي تدخل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.