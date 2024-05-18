سائقا مكلارين الأسرع بالتجارب الحرة الأخيرة لسباق إيميليا رومانيا

احتل سائقا مكلارين الأسترالي أوسكار بياستري والبريطاني لاندو نوريس، المركزين الأول والثاني على الترتيب في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، على حلبة إيمولا الإيطالية، اليوم السبت، في حين تعرض سائق رد بول المكسيكي سيرجيو بيريز، والإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن لحادثين؛ ما تسبب في ظهور الأعلام الحمراء.

وحصل سائقا فيراري الإسباني كارلوس ساينز، وشارل لوكلير القادم من موناكو على المركزين الثالث والرابع تواليا، بعد أن اقتربا من التفوق على الجميع حتى الدقائق الأخيرة من الجولة.

وكان لوكلير سجل أسرع زمن في جولتي التجارب الأولى والثانية، أمس الجمعة.

واحتل بطل العالم الهولندي ماكس فرستابن، سائق رد بول ومتصدر الترتيب العام، المركز السادس في الجولة خلف البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس، في حين احتل سائق مرسيدس الثاني البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سابقا سبع مرات المركز 17.