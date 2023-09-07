تقرير: جون تيري يوافق على تدريب الشباب السعودي

ونشرت الصحيفة الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن جون تيري على وشك الانضمام إلى فريق الشباب السعودي، في قفزة هائلة لمسيرته التدريبية.

وقالت الصحيفة إن تيري أبلغ موافقته "الشفهية" لمسؤولي نادي الشباب لتولّي تدريب الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت: "تم التواصل مع تيري، 42 عامًا، من قبل مسؤولي نادي الشباب منذ حوالي شهر وتم عرض عقد لمدة عامين على الأقل وقد يصل إلى 4 مواسم".

ويعمل جون تيري حاليًا على إنهاء تعاقده مع تشيلسي، حيث يعمل كمستشار في أكاديمية النادي اللندني.

وأوضحت الصحيفة: "مسؤولي تشيلسي بالفعل أكدوا أنهم لن يقفوا في طريقه كعلامة احترام لخدمته لهم على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن - على الرغم من أن ذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة لفريقهم الشبابي الذي يفقد مثل هذا الرمز من معسكرهم".