تقرير: جون تيري يوافق على تدريب الشباب السعودي
كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن جون تيري أسطورة نادي تشيلسي الإنجليزي وافق فعليًا على تدريب نادي الشباب السعودي.
وأعلن الشباب المتعثر في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إقالة المدرب مارسيل كايزر وتعيين خوان براون، اليوم الأربعاء.
ونشرت الصحيفة الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن جون تيري على وشك الانضمام إلى فريق الشباب السعودي، في قفزة هائلة لمسيرته التدريبية.
وقالت الصحيفة إن تيري أبلغ موافقته "الشفهية" لمسؤولي نادي الشباب لتولّي تدريب الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضافت: "تم التواصل مع تيري، 42 عامًا، من قبل مسؤولي نادي الشباب منذ حوالي شهر وتم عرض عقد لمدة عامين على الأقل وقد يصل إلى 4 مواسم".
ويعمل جون تيري حاليًا على إنهاء تعاقده مع تشيلسي، حيث يعمل كمستشار في أكاديمية النادي اللندني.
وأوضحت الصحيفة: "مسؤولي تشيلسي بالفعل أكدوا أنهم لن يقفوا في طريقه كعلامة احترام لخدمته لهم على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن - على الرغم من أن ذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة لفريقهم الشبابي الذي يفقد مثل هذا الرمز من معسكرهم".
يذكر أن الشباب بدأ الدوري بشكل مخيب للآمال وحصد نقطتين فقط من أول 5 جولات ليحتل المركز قبل الأخير بفارق الأهداف عن الحزم الصاعد حديثًا لدوري الأضواء.
وعقب إقالة مارسيل كايزر، كلفت الإدارة مدرب فريق الشباب الأرجنتيني خوان بروان بتولي مهمة تدريب الفريق الأول.
وتعاقد الشباب مع البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد واستعارة المغربي رومان سايس من السد القطري.
وواصل الشباب التدعيم وتعاقد مع حمد اليامي الظهير الأيمن من الهلال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
ويستأنف الشباب الدوري بمواجهة الفيحاء منتصف الشهر الجاري.