العين يضع قدمًا في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برباعية في شباك النصر (فيديو)
وضع نادي العين قدمًا في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، بعد أن حقق فوزًا كبيرًا على النصر 4-1، مساء اليوم الأربعاء، في ذهاب نصف البطولة.
وفي المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، والذي جاء متكافئًا بين الطرفين.
وشهد الشوط الثاني غزارة تهديفية، حيث افتتح يارمولينكو أهداف العين في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.
وأضاف بالاسيوس الهدف الثاني للعين في الدقيقة 68 من تسديدة قوية.
وعزز سفيان رحيمي تقدم العين بالهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة أيضًا، ولكن نجح بالاسيوس في تقليص النتيجة وتسجيل هدف النصر الوحيد في الدقيقة 91.
واختتم سفيان رحيمي حفلة الأهداف في الدقيقة 94 لتنتهي المباراة بفوز كبير لمصلحة العين.
بهذا الفوز قطع نادي العين شوطًا كبيرًا للوصول إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها 27 مايو الجاري على استاد آل نهيان في أبوظبي.
ومن المقرر لعب مباراة إياب نصف النهائي بين العين والنصر يوم 21 مايو على استاد آل مكتوم في دبي.