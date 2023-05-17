العين يضع قدمًا في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي برباعية في شباك النصر (فيديو)

وفي المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، والذي جاء متكافئًا بين الطرفين.

وشهد الشوط الثاني غزارة تهديفية، حيث افتتح يارمولينكو أهداف العين في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

وأضاف بالاسيوس الهدف الثاني للعين في الدقيقة 68 من تسديدة قوية.

وعزز سفيان رحيمي تقدم العين بالهدف الثاني في الدقيقة 77 بتسديدة أيضًا، ولكن نجح بالاسيوس في تقليص النتيجة وتسجيل هدف النصر الوحيد في الدقيقة 91.

واختتم سفيان رحيمي حفلة الأهداف في الدقيقة 94 لتنتهي المباراة بفوز كبير لمصلحة العين.