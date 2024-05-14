كريستيانو رونالدو يسعى لتمديد عقده مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يتجه لتمديد عقده مع النصر السعودي لعام إضافي.

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر السعودي حتى نهاية الموسم المقبل، إذ لا تزال هناك سنة متبقية في عقده مع العالمي منذ قدومه من مانشستر يونايتد في يناير 2023.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الشهير بن جاكوبس عبر حسابه الموثق على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، فإن "رونالدو لم يستبعد تمديد عقده مع النصر حتى عام 2026.، إذ ينتهي عقده الحالي في عام 2025 ، حيث سيبلغ من العمر 40 عامًا بحلول ذلك الوقت".

وأضاف: "يتطلع صناع القرار في الكرة السعودية إلى الاحتفاظ به لفترة أطول، حيث إن تجديد حقوق البث التلفزيوني سيأتي في عام 2025 ويعتبر وجود رونالدو كجزء من الدورة التالية أمرًا مهمًا".