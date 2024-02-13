عودة دوري أبطال أوروبا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعود اليوم الثلاثاء مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تستأنف المسابقة من ذهاب الدور ثمن النهائي بمواجهتين قويتين.

ويحل ريال مدريد ضيفا على لايبزيغ الألماني، كما يستضيف كوبنهاغن الدنماركي مانشستر سيتي.

وتنطلق المباريات في تمام الـ11 مساء بتوقيت السعودية، وتذاع على قنوات بي ان سبورتس الرياضية السعودية.

دوري أدنوك للمحترفين.

وتقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين هي الوحدة مع الشارقة، واتحاد كلباء مع خورفكان في تمام الرابعة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت السعودية، وتختتم المباريات بمواجهة الوصل والنصر في السابعة مساء بتوقيت السعودية أيضا.

وتنقل مباريات دوري أدنوك على قنوات أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية.