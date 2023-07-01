بوفون يمتلك عروضا من أندية سعودية
قال الصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو، إن أسطورة كرة القدم الإيطالية جانلويجي بوفون يمتلك عروضا من أندية سعودية للانضمام إليها بدءا من الصيف الحالي.
وفتحت نافذة الانتقالات في الدوري السعودي بشكل رسمي، اليوم السبت.
وحسب مارزيو، فإن حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق وأحد أساطير كرة القدم في أوروبا سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله خلال الأسابيع القادمة.
ويتبقى لبوفون عاما آخر في عقده مع بارما الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.
وأشار دي مارزيو إلى أن بوفون سيتعين عليه الاختيار بين الاستمرار مع بارما أو الانتقال إلى أحد الأندية السعودية أو اعتزال كرة القدم بشكل كامل بعد مسيرة حافلة.
ويبلغ بوفون حاليا 45 عاما، ومن المرجح أن يكون العام القادم هو الأخيرة في مسيرته الرياضية الحافلة بالألقاب سواء مع يوفنتوس أو منتخب إيطاليا.
كانت تقارير سعودية قد أشارت إلى أن بوفون معروض على أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، على الرغم من تعاقد الأهلي مؤخرا مع السنغالي إدواردو ميندي قادما من تشيلسي.
ويمتلك الهلال حارسين دوليين هما عبدالله المعيوف ومحمد العويس، فيما يحرس البرازيلي المتألق غروهي مرمى الاتحاد، في حين يعول النصر على حارسه ديفيد أوسبينا مع أنباء أخرى عن التفاوض مع المغربي ياسين بونو.