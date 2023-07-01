بوفون يمتلك عروضا من أندية سعودية

وحسب مارزيو، فإن حارس مرمى يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق وأحد أساطير كرة القدم في أوروبا سيتعين عليه اتخاذ قرار بشأن مستقبله خلال الأسابيع القادمة.

ويتبقى لبوفون عاما آخر في عقده مع بارما الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا.

وأشار دي مارزيو إلى أن بوفون سيتعين عليه الاختيار بين الاستمرار مع بارما أو الانتقال إلى أحد الأندية السعودية أو اعتزال كرة القدم بشكل كامل بعد مسيرة حافلة.

ويبلغ بوفون حاليا 45 عاما، ومن المرجح أن يكون العام القادم هو الأخيرة في مسيرته الرياضية الحافلة بالألقاب سواء مع يوفنتوس أو منتخب إيطاليا.