ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية على رادار النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، على رادار نادي النصر السعودي.
وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن النصر، الذي يضم بين صفوفه الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى للتعاقد مع حارس المغرب بديلا للكولومبي ديفيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني، بطل الدوري الأوروبي، لا يعارض فكرة رحيل بونو، البالغ 32 عاما، ولكن يجب أن يتجاوز العرض 20 مليون يورو.
وأضاف أن ناديا عربيا آخر، لم يسمه، وعددا من الأندية الأوروبية تقدمت بعروض للتعاقد مع بونو، لكنها لم ترق لتطلعات النادي الأندلسي.
وعجز النصر عن تحقيق أي لقب في الموسم الماضي رغم التعاقد مع رونالدو في صفقة قياسية بالنصف الثاني من الموسم، واحتل المركز الثاني في دوري المحترفين السعودي خلف البطل الاتحاد.
وتألق بونو خلال الموسم المنصرم؛ إذ كان جزءا من تشكيلة المغرب التي سطرت التاريخ بالتأهل إلى قبل نهائي كأس العالم 2022 بقطر، في إنجاز لا سابق له لمنتخب عربي أو أفريقي.
كما ساهم في فوز إشبيلية بالدوري الأوروبي للمرة السابعة بعد تغلبه على روما في النهائي بركلات الترجيح، ليعزز رقمه القياسي كأنجح فرق المسابقة.