ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية على رادار النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية، على رادار نادي النصر السعودي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن النصر، الذي يضم بين صفوفه الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو، يسعى للتعاقد مع حارس المغرب بديلا للكولومبي ديفيد أوسبينا الذي تعرض لإصابة خطيرة في الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني، بطل الدوري الأوروبي، لا يعارض فكرة رحيل بونو، البالغ 32 عاما، ولكن يجب أن يتجاوز العرض 20 مليون يورو.