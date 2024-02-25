هل يمكن معاقبة ريال مدريد بسبب شكوى إشبيلية؟

قرر نادي إشبيلية تقديم شكوى رسمية ضد ريال مدريد بشأن انتقادات التلفزيون الرسمي للنادي الملكي لطاقم تحكيم مباراة الفريقين، مساء الأحد، ضمن الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يستضيف إشبيلية على ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، مساء اليوم، في مباراة أثارت الجدل قبل أن تنطلق بين الفريقين.

القناة الرسمية لريال مدريد انتقدت الحكم دياز دي ميرا وغونزاليس فويتيرس حكم تقنية الـVAR، قبل مواجهة اليوم.