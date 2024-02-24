شكوى رسمية ضد ريال مدريد بسبب "التحكيم"

قدم إشبيلية شكوى رسمية ضد ريال مدريد بسبب قناته التلفزيونية.

وقال إشبيلية في بيان: "يود النادي أن يؤكد من خلال بيان مكتوب إلى لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، أننا أبلغنا عن حملة الاضطهاد والمضايقات تجاه الحكم إسيدرو دياز وبابلو غونزاليس فويرتيس (حكم الـVAR) في مباراة مساء الغد ضد ريال مدريد، من تلفزيون ريال مدريد".

وأضاف: "نرغب في الإبلاغ رسميًا عن هذه الأحداث إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لمعرفة ما إذا كان يمكن اعتبار هذه الإجراءات بمثابة انتهاك لقواعد المنافسة أو أي لوائح أخرى".

وتابع إشبيلية: "ويود النادي أيضًا أن يكرر إدانته القوية لهذه الحملات المنظمة، التي تهدف إلى تقويض صورة هيئة التحكيم، والتسبب في ضرر جسيم لكرة القدم الإسبانية والتشكيك في نزاهة المنافسة".