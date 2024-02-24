المطربة الأمريكية تايلور سويفت تتسبب بأزمة بين ريال مدريد ورابطة الليغا

وستؤدي تايلور سويفت حفلًا غنائيًا في 30 مايو 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، في حفل موسيقي متوقع للغاية ضمن "جولة Eras"، ما يتطلب تجهيز الملعب قبل الحفل بوقت كافٍ.

ريال مدريد، الذي قد يبحث عن موعد إضافي ثانٍ لحفل آخر لتايلور سويفت في البرنابيو، يجب أن يواجه ريال بيتيس يومي 25 و26 مايو (التاريخان المقرران في الجولة 38).

وذكرت صحيفة "ذا أتليتك" أن "ريال مدريد قدم طلبًا لرابطة الدوري الإسباني بشأن تغيير موعد مباراته الأخيرة هذا الموسم، لإتاحة المزيد من الوقت للتحضير لحفل تايلور سويفت في برنابيو، الأسبوع التالي".

المشكلة في تغيير موعد تلك المباراة هي أن كلا من ريال مدريد وريال بيتيس يمكن أن يلعبا على شيء ما في اليوم الأخير من الدوري الإسباني، لذلك يجب لعب تلك المباراة بجدول زمني موحد مع بقية الفرق المشاركة.

وأوضحت: "من الممكن أن ينافس ريال مدريد على لقب الليغا، أو يهرب ريال بيتيس من الهبوط، أو ينافس على مركز مؤهل لدوري الأبطال، ويُشترط على جميع مسابقات الدوري في العالم أن تلعب المباريات في يوم وتاريخ واحد لتفادي تأثير النتائج المسبقة على الفرق المختلفة، أو التواطؤ".