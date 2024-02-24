المطربة الأمريكية تايلور سويفت تتسبب بأزمة بين ريال مدريد ورابطة الليغا
تسببت المطربة الأمريكية تايلور سويفت بأزمة في جدول الدوري الإسباني، بعد أن قدّم نادي ريال مدريد طلبًا لرابطة الليغا بشأن تأجيل موعد آخر مباراة له هذا الموسم.
وستؤدي تايلور سويفت حفلًا غنائيًا في 30 مايو 2024 على ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، في حفل موسيقي متوقع للغاية ضمن "جولة Eras"، ما يتطلب تجهيز الملعب قبل الحفل بوقت كافٍ.
ريال مدريد، الذي قد يبحث عن موعد إضافي ثانٍ لحفل آخر لتايلور سويفت في البرنابيو، يجب أن يواجه ريال بيتيس يومي 25 و26 مايو (التاريخان المقرران في الجولة 38).
وذكرت صحيفة "ذا أتليتك" أن "ريال مدريد قدم طلبًا لرابطة الدوري الإسباني بشأن تغيير موعد مباراته الأخيرة هذا الموسم، لإتاحة المزيد من الوقت للتحضير لحفل تايلور سويفت في برنابيو، الأسبوع التالي".
المشكلة في تغيير موعد تلك المباراة هي أن كلا من ريال مدريد وريال بيتيس يمكن أن يلعبا على شيء ما في اليوم الأخير من الدوري الإسباني، لذلك يجب لعب تلك المباراة بجدول زمني موحد مع بقية الفرق المشاركة.
وأوضحت: "من الممكن أن ينافس ريال مدريد على لقب الليغا، أو يهرب ريال بيتيس من الهبوط، أو ينافس على مركز مؤهل لدوري الأبطال، ويُشترط على جميع مسابقات الدوري في العالم أن تلعب المباريات في يوم وتاريخ واحد لتفادي تأثير النتائج المسبقة على الفرق المختلفة، أو التواطؤ".
وبدأت أعمال التجديد في ملعب "سانتياغو برنابيو" قبل بداية موسم 2020-2021، ما اضطر ريال مدريد للعب في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لكنه عاد لمعقله في الموسم التالي بعد الانتهاء من الجزء الأكبر منها.
وألقت صحيفة "ماركا" الضوء على أحدث التطورات في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وقالت إن "ريال مدريد قرر إنشاء جوهرة تاجه الخاصة في ملعبه الجديد؛ إذ إن المقصورة الفاخرة VIP لملعب سانتياغو برنابيو ستكون تجربة استثنائية حقاً لمحبي كرة القدم، حيث ستتمتع بشرفتين مفتوحتين توفران إطلالة رائعة على الملعب؛ ما يسمح لك بمشاهدة المباراة من منظور فريد، وتبلغ مساحته 700 متر مربع؛ ما يجعله إحدى أكبر المقصورات VIP في العالم".
كما تم تصميم جدار المنصة على شكل كوكبة من النجوم، ترمز إلى نجوم ريال مدريد، الفريق الذي يضم أكبر عدد من النجوم على قميصه.
ومن المقرر أن يستضيف ملعب ريال مدريد بحلته الجديدة أول حفل موسيقي يوم 30 مايو 2024، وتحييه المغنية الأمريكية سويفت تايلور.