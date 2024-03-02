تطورات مهمة في ملف تمثيل نجم ريال مدريد منتخب المغرب
كشفت صحيفة "أس" عن تطورات مهمة في ملف تمثيل إبراهيم دياز نجم ريال مدريد لمنتخب المغرب.
وأوضحت الصحيفة أن رغبة المغرب بضم إبراهيم دياز للمنتخب الأول ليست جديدة، حيث يعمل الاتحاد المغربي ومدربه وليد الركراكي منذ فترة طويلة على إقناع اللاعب.
وتم ربط اللاعب بتمثيل المغرب في كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكن هذا كان "مستحيلاً"، كما ذكرت الصحيفة، لأن اللاعب لم يكن يحمل الجنسية المغربية.
وأضافت أن إبراهيم دياز يعمل في الوقت الحالي على حل بعض المشاكل لحصوله على الجنسية المغربية.
وبيّنت أن هذا لا يعني أن دياز، البالغ من العمر 24 عامًا، يدير ظهره لمنتخب إسبانيا.
وإبراهيم دياز المولود في مالاغا، أمه إسبانية، وجدته لأبيه مغربية، ووُلد والده في مليلية.
وأشارت إلى أن دياز كان ينتظر دائمًا إسبانيا، كما وضعه لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا في القائمة التالية لفترة التوقف الدولي في مارس الحالي.
وسيلعب منتخب إسبانيا وديًا أمام كولومبيا والبرازيل.
ورغم ذلك لم يتلقِ اللاعب شخصيًا خلال مكالمة من المدرب لويس دي لا فوينتي، في حين قدم المغرب "مشروعًا مغريًا للغاية" لإبراهيم دياز.
وأفادت "أس" بأنه، وخلافًا لما يحدث مع دول أمريكا الجنوبية والبرتغال، فإن الجنسية الإسبانية المغربية المزدوجة غير موجودة من الناحية القانونية.
أي أن حمل جوز سفر إحدى الدولتين يعني التنازل عن الدولة الأخرى.
ورغم ذلك، قالت الصحيفة إنه، في حالة دياز، قد تحدث "معجزة"، فدياز إسباني لأنه وُلد لأم إسبانية، ويمكن أن يكون مغربيًا لأنه وُلد لأب من أصل مغربي.
وذكرت الصحيفة أن دياز إسباني مثل شخص وُلد لأب وأم إسبانيين، مع إضافة أنه وُلد في إسبانيا. حتى لو ارتدى قميص منتخب المغرب.