تطورات مهمة في ملف تمثيل نجم ريال مدريد منتخب المغرب

كشفت صحيفة "أس" عن تطورات مهمة في ملف تمثيل إبراهيم دياز نجم ريال مدريد لمنتخب المغرب.

وأوضحت الصحيفة أن رغبة المغرب بضم إبراهيم دياز للمنتخب الأول ليست جديدة، حيث يعمل الاتحاد المغربي ومدربه وليد الركراكي منذ فترة طويلة على إقناع اللاعب.

وتم ربط اللاعب بتمثيل المغرب في كأس أمم أفريقيا الأخيرة لكن هذا كان "مستحيلاً"، كما ذكرت الصحيفة، لأن اللاعب لم يكن يحمل الجنسية المغربية.

وأضافت أن إبراهيم دياز يعمل في الوقت الحالي على حل بعض المشاكل لحصوله على الجنسية المغربية.

وبيّنت أن هذا لا يعني أن دياز، البالغ من العمر 24 عامًا، يدير ظهره لمنتخب إسبانيا.