تقارير: إبراهيم دياز اختار تمثيل منتخب المغرب
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، قرر ارتداء قميص منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة.
ومن المعروف أن إبراهيم دياز لاعب إسباني من أصول مغربية، لكنه لم يلعب بقميص "اللاروخا" إلا مباراة وحيدة ضد ليتوانيا في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها إلى المنتخب الإسباني.
وتسمح قوانين "فيفا" لأي لاعب لم يخض أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الأول لبلده بالتحول لتمثيل بلد آخر.
وأكدت صحيفتا "ماركا" و"آس" أن إبراهيم دياز قرر تمثيل منتخب المغرب في الاستحقاقات المقبلة، إذ لا يفصله عن هذا الأمر إلا تفاصيل إدارية صغيرة.
ومن المقرر أن تمثل هذه الخطوة أزمة بين اللاعب وإدارة ريال مدريد، لأن منتخب المغرب يريد أن يضم دياز لقائمته في بطولة أمم أفريقيا 2024، لكن النادي الإسباني يرفض هذا الأمر، إذ يعني ذلك خسارته في شهر يناير وفبراير المقبلين، موعد البطولة القارية، في ظل ارتباط النادي بـ4 بطولات دفعة واحدة في ذلك التوقيت، وهي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا والسوبر المحلي.
وخاض دياز 8 مباريات بكافة البطولات هذا الموسم، سجل فيها اللاعب هدفًا وحيدًا ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني، لكنه لم يبدأ أساسيًّا إلا مرة وحيدة.
وتقام قرعة كأس أمم أفريقيا، يوم الخميس، في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، لتحديد منافسي المغرب في البطولة القارية.
ومن المقرر أن تستضيف كوت ديفوار البطولة في الفترة ما بين الـ13 من يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.
ووفقًا للتقارير، فإن الاتحاد المغربي لكرة القدم يسعى لإقناع ريال مدريد للوصول لحل بالرغم من أن النادي الملكي ليس من حقه الاعتراض على عدم قبول انضمام دياز للمغرب.