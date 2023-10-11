تقارير: إبراهيم دياز اختار تمثيل منتخب المغرب

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن إبراهيم دياز، نجم ريال مدريد الإسباني، قرر ارتداء قميص منتخب المغرب خلال الفترة المقبلة.

ومن المعروف أن إبراهيم دياز لاعب إسباني من أصول مغربية، لكنه لم يلعب بقميص "اللاروخا" إلا مباراة وحيدة ضد ليتوانيا في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها إلى المنتخب الإسباني.

وتسمح قوانين "فيفا" لأي لاعب لم يخض أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الأول لبلده بالتحول لتمثيل بلد آخر.

وأكدت صحيفتا "ماركا" و"آس" أن إبراهيم دياز قرر تمثيل منتخب المغرب في الاستحقاقات المقبلة، إذ لا يفصله عن هذا الأمر إلا تفاصيل إدارية صغيرة.