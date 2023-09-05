لماذا أصبح إبراهيم دياز أقرب من أي وقت مضى لتمثيل المغرب؟
قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن عدم الاستدعاء المتكرر لإبراهيم دياز نجم ريال مدريد لمنتخب إسبانيا سيجعله أقرب من أي وقت مضى لتمثيل المغرب.
وعاد إبراهيم دياز مجددًا إلى الدوري الإسباني بعد 3 سنوات معارًا إلى ميلان الإيطالي قدَّم خلالها مستويات كبيرة، ومع ذلك لم يلعب لمنتخب إسبانيا سوى مباراة ودية واحدة ضد ليتوانيا عام 2021.
وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن خوض دياز مباراة ودية مع منتخب إسبانيا لن يمنعه من تمثيل المغرب.
وأشارت صحيفة ماركا في تقرير حول مستقبل دياز الدولي أن اللاعب لن ينتظر منتخب إسبانيا إلى الأبد في ظل تجاهل استدعائه لقائمة بطل دوري الأمم الأوروبية مرة تلو الأخرى.
وعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم أكثر من جلسة مع حاشية دياز من أجل إقناعه بتمثيل المغرب، لكن حتى الآن لم يبد اللاعب موافقة على الأمر في ظل انتظاره فرصة اللعب مع إسبانيا.
ويملك دياز أصولًا مغربية لوالده، حيث يرغب وليد الركراكي مدرب المغرب في الاعتماد على اللاعب خلال كأس الأمم الأفريقية القادمة يناير وفبراير 2024 التي ستقام في كوتديفوار.
وحسب ماركا، فإنه بعكس إسبانيا تملك المغرب مشروعًا دوليًّا لدياز تسعى من خلاله إلى إقناعه بتمثيل رابع كأس العالم قطر 2022 في المنافسات القارية القادمة.
وسيكون أمام المغرب فرصتان في الفترة القادمة هما التوقفان الدوليان في أكتوبر ونوفمبر من أجل إقناع دياز بالانضمام ليكون جاهزًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال موافقته.
وقالت ماركا إن ريال مدريد قد يدفع ثمن اختيار إبراهيم دياز تمثيل المغرب بغيابه عن مباريات الفريق خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية باعتبارها بطولة تندرج ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولم يعلن دياز حتى الآن موقفه من تمثيل المغرب، لكنه يبدو بعيدًا عن خطط لويس دي لافوينتي مدرب منتخب إسبانيا الجديد الذي استدعى لامين يامال صاحب الستة عشر عامًا وهو يلعب في نفس مركزه.