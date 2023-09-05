لماذا أصبح إبراهيم دياز أقرب من أي وقت مضى لتمثيل المغرب؟

وحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن خوض دياز مباراة ودية مع منتخب إسبانيا لن يمنعه من تمثيل المغرب.

وأشارت صحيفة ماركا في تقرير حول مستقبل دياز الدولي أن اللاعب لن ينتظر منتخب إسبانيا إلى الأبد في ظل تجاهل استدعائه لقائمة بطل دوري الأمم الأوروبية مرة تلو الأخرى.

وعقد الاتحاد المغربي لكرة القدم أكثر من جلسة مع حاشية دياز من أجل إقناعه بتمثيل المغرب، لكن حتى الآن لم يبد اللاعب موافقة على الأمر في ظل انتظاره فرصة اللعب مع إسبانيا.

ويملك دياز أصولًا مغربية لوالده، حيث يرغب وليد الركراكي مدرب المغرب في الاعتماد على اللاعب خلال كأس الأمم الأفريقية القادمة يناير وفبراير 2024 التي ستقام في كوتديفوار.

وحسب ماركا، فإنه بعكس إسبانيا تملك المغرب مشروعًا دوليًّا لدياز تسعى من خلاله إلى إقناعه بتمثيل رابع كأس العالم قطر 2022 في المنافسات القارية القادمة.