منتخب إسبانيا يقرر استدعاء إبراهيم دياز

كشفت صحيفة "أس" أن منتخب إسبانيا سيستدعي إبراهيم دياز لقائمة المنتخب الأول في فترة التوقف الدولي المقبلة.

وبحسب الصحفي خواكين ماروتو الذي يعمل في صحيفة "أس" فإن إبراهيم سيكون ضمن القائمة المقبلة للمنتخب الإسباني إلى جانب لامين يامال.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا وديا مع كولومبيا والبرازيل الشهر المقبل.

وإبراهيم دياز لاعب إسباني من أصول مغربية، لكنه لم يلعب بقميص "اللاروخا" إلا مباراة وحيدة ضد ليتوانيا في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها إلى المنتخب الإسباني.

وتسمح قوانين "فيفا" لأي لاعب لم يخض أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الأول لبلده بالتحول لتمثيل بلد آخر وهو ما جعله يرتبط بمنتخب المغرب.