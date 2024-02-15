منتخب إسبانيا يقرر استدعاء إبراهيم دياز
كشفت صحيفة "أس" أن منتخب إسبانيا سيستدعي إبراهيم دياز لقائمة المنتخب الأول في فترة التوقف الدولي المقبلة.
وبحسب الصحفي خواكين ماروتو الذي يعمل في صحيفة "أس" فإن إبراهيم سيكون ضمن القائمة المقبلة للمنتخب الإسباني إلى جانب لامين يامال.
ومن المقرر أن يلعب منتخب إسبانيا وديا مع كولومبيا والبرازيل الشهر المقبل.
وإبراهيم دياز لاعب إسباني من أصول مغربية، لكنه لم يلعب بقميص "اللاروخا" إلا مباراة وحيدة ضد ليتوانيا في يونيو 2021، ولم ينضم بعدها إلى المنتخب الإسباني.
وتسمح قوانين "فيفا" لأي لاعب لم يخض أكثر من 3 مباريات مع المنتخب الأول لبلده بالتحول لتمثيل بلد آخر وهو ما جعله يرتبط بمنتخب المغرب.
وخاض دياز 28 مباراة بكافة البطولات هذا الموسم مع ريال مدريد، سجل فيها اللاعب 8 أهداف وصنع 3.
وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم عقد أكثر من جلسة مع حاشية دياز من أجل إقناعه بتمثيل المغرب، لكن يبدو أنه سيتم استدعاؤه لتمثيل إسبانيا كما حدث مع لامين يامال.
كتب المهاجم الإسباني لامين يامال– ذو الأصول المغربية- التاريخ، وأصبح أصغر لاعب في تاريخ المنتخب الإسباني يخوض مباراة رسمية، وأيضًا أصغر لاعب يسجل.
وبات لامين يامال أصغر لاعب في تاريخ منتخب إسبانيا يسجل هدفًا في سن 16 عامًا و57 يومًا.