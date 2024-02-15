رد حاسم من نادال حول رغبته في رئاسة ريال مدريد

تحدث أسطورة التنس رافاييل نادال في تصريحات لإذاعة كوبي حول ما يتردد عن رغبته في رئاسة نادي ريال مدريد الإسباني.

ومن المعروف أن نادال مشجع لنادي ريال مدريد ويرتبط بعلاقات صداقة لأغلب نجومه.

وقال نادل في تصريحات لإذاعة كوبي :"ريال مدريد يمنحني السعادة، لكن رئاسة النادي ليست في خططي".

وتابع مازحًا :"على فلورنتينو بيريز ألا يخشاني".

إلى ذلك، قال المصنف الأول عالميًّا سابقًا إنه يرغب في المنافسة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024.

وحصد نادال (37 عامًا) 22 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى من بينها 14 لقبًا في فرنسا المفتوحة.

وقال نادال "لا أعرف ماهي البطولات التي سأشارك فيها لكنها... لن تكون كثيرة."

وردًّا على سؤال حول بطولته المفضلة أضاف نادال "(فرنسا المفتوحة) ستكون أحد أهدافي.

"وأود أيضًا المنافسة في الألعاب الأولمبية الصيفية وهذا لا يمكنني تأكيده الآن. لكنى أتمنى تحقيق ذلك وأعتقد أنني سأفعل."

وانسحب نادال، الذي غاب عن معظم موسم 2023 بسبب الإصابة، من بطولة قطر المفتوحة أمس الأربعاء مؤجلًا بذلك عودته للبطولات لعدم اكتمال تعافيه من إصابة في العضلات تعرَّض لها في برزبين الأسترالية الشهر الماضي.