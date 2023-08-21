تقرير: حسان تمبكتي وقع عقود انضمامه لنادي الهلال لمدة 4 مواسم
كشفت تقارير صحفية عن توقيع حسان تمبكتي، لاعب نادي الشباب السعودي، عقود انتقاله لنظيره الهلال لمدة 4 مواسم مقبلة، بعدما أبدى اللاعب مؤخرا رغبته في الرحيل عن صفوف "الليوث".
وأعلن تمبكتي مؤخرا رغبته في مغادرة صفوف الشباب هذا الصيف، بشرط أن يستفيد ناديه الحالي مادياً مقابل انتقاله لأي نادٍ يتقدم بالعرض المناسب لضمه في الميركاتو الحالي.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الاثنين، فإن "تمبكتي وقع عقداً رسمياً لمدة 4 سنوات مع نادي الهلال، فجر اليوم الاثنين، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشباب خالد آل ثنيان، ورئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال فهد بن سعد بن نافل، ووكيل أعمال اللاعب مشعل السفاعي، في صفقة انتقال تعتبر الأغلى في تاريخ انتقالات اللاعبين السعوديين".
وذكرت تقارير سابقة أن الهلال قدم عرضا ماليا كبيرا لنادي الشباب للتعاقد مع صاحب الـ24 عاما، شمل التنازل عن المهاجم المالي موسى ماريغا، وكذلك لاعب سعودي آخر يلعب في خط الدفاع، دون الكشف عن هويته.
فيما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الهلال عرض على حسان تمبكتي راتبا سنويا بقيمة 13 مليون ريال سعودي، بعقد لمدة 4 سنوات، من أجل ضمه الصيف الحالي.
ويعد تمبكتي من أبرز المدافعين في الدوري السعودي، حيث يرتبط بعقد مع "الليوث" لمدة 4 سنوات مقبلة حتى عام 2027، بعد أن تم تجديده في مطلع يناير الماضي.