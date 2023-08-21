تقرير: حسان تمبكتي وقع عقود انضمامه لنادي الهلال لمدة 4 مواسم

كشفت تقارير صحفية عن توقيع حسان تمبكتي، لاعب نادي الشباب السعودي، عقود انتقاله لنظيره الهلال لمدة 4 مواسم مقبلة، بعدما أبدى اللاعب مؤخرا رغبته في الرحيل عن صفوف "الليوث".

وأعلن تمبكتي مؤخرا رغبته في مغادرة صفوف الشباب هذا الصيف، بشرط أن يستفيد ناديه الحالي مادياً مقابل انتقاله لأي نادٍ يتقدم بالعرض المناسب لضمه في الميركاتو الحالي.