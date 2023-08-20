حسان تمبكتي: أبلغت إدارة نادي الشباب رسميًّا برغبتي في الرحيل عن الفريق (فيديو)

أكد حسان تمبكتي، لاعب نادي الشباب السعودي، رغبته في الرحيل عن "الليوث" في الميركاتو الحالي، في ظل تلقيه عدة عروض من أندية أخرى في دوري روشن.

وتتنافس عدة أندية سعودية في مقدمتها الهلال والنصر، بالإضافة إلى الأهلي والاتحاد، على التعاقد مع حسان تمبكتي، هذا الصيف، نظرًا لتألق اللاعب الدولي مؤخرًا.

وقال تمبكتي، في تصريحات تلفزيونية: "كان هناك اتفاق مع الإدارة السابقة أثناء وجودنا في معسكر النمسا، أنني سأرحل إن وصل عرضٌ مناسبٌ، كما إنني أبلغت الإدارة الحالية رسميًّا برغبتي في المغادرة، خاصة بعد حديث الإدارة بأنهم رفضوا عدة عروض وكان هذا ضد ما اتفقت عليه في وجود وكيلي السابق ووالدي".