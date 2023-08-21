خالد البلطان يوجه انتقادات حادة لإدارة نادي الشباب وحسان تمبكتي (فيديو)

وجه خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي السابق، انتقادات حادة للاعب الفريق حسان تمبكتي بعد إعلان رغبته في الرحيل عن صفوف "الليوث"، كما انتقد الإدارة الحالية لسماحها للاعب بإجراء حوار تلفزيوني.

وكان تمبكتي أعلن خلال حديث تلفزيوني، يوم السبت، رغبته الرسمية في الرحيل عن الشباب خلال ميركاتو الصيف الحالي، للانتقال لأي نادٍ آخر من الأندية الكبرى التي تتنافس على ضمه.

ودخلت أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في صراع قوي لضم تمبكتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تألقه بقميص الشباب في الموسم الماضي.