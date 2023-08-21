خالد البلطان يوجه انتقادات حادة لإدارة نادي الشباب وحسان تمبكتي (فيديو)
وجه خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي السابق، انتقادات حادة للاعب الفريق حسان تمبكتي بعد إعلان رغبته في الرحيل عن صفوف "الليوث"، كما انتقد الإدارة الحالية لسماحها للاعب بإجراء حوار تلفزيوني.
وكان تمبكتي أعلن خلال حديث تلفزيوني، يوم السبت، رغبته الرسمية في الرحيل عن الشباب خلال ميركاتو الصيف الحالي، للانتقال لأي نادٍ آخر من الأندية الكبرى التي تتنافس على ضمه.
ودخلت أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد في صراع قوي لضم تمبكتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تألقه بقميص الشباب في الموسم الماضي.
وقال البلطان في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: "فوجئت بخروج حسان تمبكتي للحديث الإعلامي لأنه صرح بكلام غير منطقي ولا يمكنني أن أفاوض لاعبا لا يزال متبقياً في عقده سنة ثم أقوم بالتجديد له ووعده بإمكانية خروجه في حال أراد ذلك".
وأضاف: "أرى أن تمبكتي اضطر أن يقول ما صرح به ليدفع ثمن خروجه، وهذا النهج لا يليق بكيان كبير مثل نادي الشباب الذي يحفظ كرامة لاعبيه ويبيع النجوم بطريقة لا تضر النادي بشيء، ولكن أن الإدارة تسمح للاعب بالخروج والحديث عن مستقبله إعلامياً في هذا التوقيت أمر غير مقبول وأعتبره بمثابة (فيلم هندي) من أجل بيع عقده من الإدارة".
وتابع: "صرفت على نادي الشباب مئات الملايين من مالي الخاص، ولا أحتاج للمزايدة، وإدارة النادي ضغطت على اللاعب تمبكتي للخروج والحديث عن عقده ووعد الإدارة السابقة".
وأردف: "سعر حسان حاليًا لا يقل عن 180 مليون ريال سعودي، لكن لو الإدارة الحالية عاجزة عن الإبقاء عليه أقول لهم فوضني 48 ساعة فقط وسأبقيه لاعباً للفريق، قمت برفع قيمة عقده من 33 ألفا إلى 800 ألف ريال شهريًا ويجب أن يعقل ويحمد ربه على ما أعطيناه".
وأكمل: "الحديث عن ديون للشباب بـ200 مليون كلام غير صحيح، وإذا كنتم لا تجيدون قراءة البيانات المالية فتفضلوا عندنا وسنقرأها لكم، هل أكافأ بعد هذه السنوات بأن يقال لي إني تركت النادي يعاني من الديون؟ فقد خدمته أكثر من 18 سنة ودفعت من مالي الخاص الملايين، لا أحد يزايد علي بفيلم تافه".
واستطرد: "إدارة آل ثنيان تسير بالشباب إلى الهاوية، وأتمنى منه احترامي في غيابي، وهناك العديد من الأمور تحدث داخل النادي تؤدي للبكاء، وإذا استمرينا بهذه الإدارة فسنكون مهددين بالهبوط".
واختتم البلطان حديثه: "الثنيان قلل من الشباب، والنادي أكبر منه، وأقول له (فكنا منك) واترك الشباب واذهب لمجال آخر، وأنا بعيد عن النادي ولو عدت فسوف أجعل الجميع يندمون".