نقل داني ألفيس من محبسه لأسباب أمنية

وذكرت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية أن البرازيلي داني ألفيس لاعب برشلونة السابق والمتهم بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا في ملهى ليلي في برشلونة، في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد نُقل صباح اليوم الإثنين إلى سجن بريانز 2 بدلا من سجن بريانز 1 لأسباب أمنية ولضمان التعايش الطبيعي في السجن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار الصادر من وزارة العدل ليس عاديا ولا استثنائيا. ويستجيب لحاجة سلطات السجن لضمان خصوصية السجين الذي يتمتع بشعبية كبيرة.