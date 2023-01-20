اعتقال البرازيلي داني ألفيس بعد مزاعم اعتداء جنسي

قال متحدث باسم شرطة كتالونيا لـ"رويترز"، إن داني ألفيس مدافع منتخب البرازيل اعتقل اليوم الجمعة بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.

وأضاف أن ألفيس، الذي نفى هذه المزاعم في وقت سابق، سيمثل أمام قاض في وقت لاحق اليوم.

وليس من الواضح إن كان ألفيس (39 عاما) سيبقى محتجزا لدى الشرطة بعد جلسة استماع.

وقالت صاحبة الدعوى للشرطة إن نجم برشلونة السابق لمسها أسفل ملابسها الداخلية دون رضاها في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر كانون الأول.