الشرطة الإسبانية تخشى هروب داني ألفيس.. والضحية تروي تفاصيل مثيرة

دخل البرازيلي داني ألفيس سجن بريانز في برشلونة بعد اتهامه بارتكاب جريمة اعتداء جنسي، والتي يعاقب عليها بالسجن ما بين عام و12 عامًا، لكن قرار المدعي العام في برشلونة بحبسه احتياطيا جاء خشية هروبه؛ نظرا لعدم وجود اتفاق تسليم متهمين بين إسبانيا والبرازيل.

وقالت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية، إنه حتى ينجح الاستئناف المقدم من دفاعه، سيبقى لاعب برشلونة السابق خلف القضبان. وقبل قاضي التحقيق طلبات الحبس الاحتياطي المقدمة من النيابة العامة.

وأشارت الصحيفة إلى وجود خطر بشأن هروب الدولي البرازيلي البالغ عمره 39 عاما؛ لأنه يعيش في المكسيك على الرغم من حقيقة أن نادي بوماس لكرة القدم قد فسخ عقده بالفعل، وهو يحمل الجنسية البرازيلية، ولا توجد اتفاقيات تسليم مع تلك الدولة.