الشرطة الإسبانية تخشى هروب داني ألفيس.. والضحية تروي تفاصيل مثيرة
دخل البرازيلي داني ألفيس سجن بريانز في برشلونة بعد اتهامه بارتكاب جريمة اعتداء جنسي، والتي يعاقب عليها بالسجن ما بين عام و12 عامًا، لكن قرار المدعي العام في برشلونة بحبسه احتياطيا جاء خشية هروبه؛ نظرا لعدم وجود اتفاق تسليم متهمين بين إسبانيا والبرازيل.
وقالت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية، إنه حتى ينجح الاستئناف المقدم من دفاعه، سيبقى لاعب برشلونة السابق خلف القضبان. وقبل قاضي التحقيق طلبات الحبس الاحتياطي المقدمة من النيابة العامة.
وأشارت الصحيفة إلى وجود خطر بشأن هروب الدولي البرازيلي البالغ عمره 39 عاما؛ لأنه يعيش في المكسيك على الرغم من حقيقة أن نادي بوماس لكرة القدم قد فسخ عقده بالفعل، وهو يحمل الجنسية البرازيلية، ولا توجد اتفاقيات تسليم مع تلك الدولة.
وأن هناك مؤشرات تدعم خطورة شكوى الاغتصاب التي رفعتها ضده فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا بسبب الأحداث التي وقعت في الصباح الباكر من 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في ملهى ساتون الليلي.
وأوضحت الصحيفة عدة معلومات عن القضية كما يلي:
بيان الضحية
استمعت الشرطة لأقوال الضحية ولديها اقتناع بمصداقية قصة المرأة، التي أكدت أنها احتُجزت ضد رغبتها بواسطة داني ألفيس في الحمام في منطقة كبار الشخصيات بالملهى الليلي وتعرضت للصفع والاغتصاب فيما بعد.
تقرير طبي
بعد الاعتداء المزعوم، تم علاج المرأة بواسطة سيارة إسعاف طلبها ملهى ساتون الليلي وتم نقلها إلى مستشفى كلينيك.
وهناك خضعت لفحص طبي. يتضمن التقرير الطبي أنها تعرضت لإصابات طفيفة تتوافق مع الصراع المزعوم مع لاعب برشلونة السابق. وتم جمع عينات بيولوجية يجب التحقق منها في المستقبل إذا كانت تنتمي إلى ألفيس.
فستان
ذهبت المرأة لإضفاء الطابع الرسمي على شكوى ضد ألفيس بعد يومين. وروت ما حدث وقدمت التقرير الطبي. كما سلمت الفستان الذي كانت ترتديه ليلة الحادث. وبدأ الباحثون في إحدى وحدات الشرطة الإسبانية، وهي وحدة عمرها سنتان ونصف وتتكون من 70٪ من النساء، في التحقيق.
الكاميرات
كان من بين أولى عمليات الفحص التي تم إجراؤها مراجعة تسجيلات كاميرا الملهى الليلي. وفقًا لرواية الضحية، كان ألفيس شديد الإصرار على أن يتبعها من خلال باب تدعي أنها لا تعرف إلى أين كان يؤدي. فدخل الحمام حيث لا توجد كاميرات. وبحسب المصادر التي تم الرجوع إليها، فإن التسجيلات لا تنفي روايتها.
لقاء ألفيس
أرسل ألفيس مقطع فيديو إلى برنامج أنتينا 3 بعد أسبوع من الأحداث التي نفى فيها الاعتداء وألمح إلى أنه ذهب إلى الحمام والتقى بالضحية بالصدفة. لكن التصريحات التي أدلى بها في البرنامج قد تقوض مصداقية شهادته إذا ثبت أنه كذب.
الشهود
يتضمن التقرير الذي قدمته وحدة الشرطة إلى القاضي تسجيلات من الكاميرات الأمنية وكذلك النسخ التي قدمها الشهود الذين كانوا مع ألفيس والضحية. كان اللاعب مع صديق والشابة وصديقين. كما تضمن التقرير إيضاحات للنادل الذي كان وسيطا وشجع النساء على الجلوس مع ألفيس وصديقه في غرفة كبار الشخصيات.
العينات البيولوجية
يجب أن تذهب ضحية الاعتداء الجنسي دائمًا إلى المستشفى بعد وقوع الواقعة. على الرغم من أن الأمر صعب للغاية، إلا أنه يجب عليك القيام بذلك دون تغيير ملابسك أو الاستحمام أو الذهاب إلى الحمام، كما فعلت صاحبة الشكوى.
ويمكن أن يكون مفتاحًا لتحديد هوية المعتدي لأنه في الفحص الطبي، الذي يتم إجراؤه دائمًا في برشلونة في مستشفى كلينيك، يمكن العثور على آثار الحمض النووي الخاص به من سوائل أو شعر المعتدي وبالتالي معرفة شخصيته.
وفي حالة ألفيس، تكون الضحية قد تعرفت بالفعل على الجاني ومع ذلك، إذا كانت العينات البيولوجية التي تم الحصول عليها من مقدم الشكوى تتطابق مع الملف الجيني لألفيس، فسيتم الحصول على دليل على الأقل، على أن ما صرح به علنًا في محطة أنتينا 3 لا يتوافق مع الحقيقة وبالتالي يثبت كذبه.