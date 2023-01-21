تطورات أزمة حبس داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة
ذكرت هيئة قضاء محلية، اليوم الجمعة، أن قاضيًا إسبانيًا أمر بحبس لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس احتياطيًا دون كفالة بسبب اعتداء جنسي مزعوم على امرأة داخل ملهى ليلي في برشلونة.
وقال مصدر مطلع إن اللاعب، البالغ من العمر 39 عامًا، نفى ارتكاب أي مخالفات، ونُقل إلى سجن بريانس خارج برشلونة.
وفي وقت سابق اليوم، مثل "ألفيس" أمام قاضٍ في برشلونة بعد أن احتجزته الشرطة واستجوبته، وطلب المدعي العام حبسه دون كفالة على ذمة المحاكمة.
ولم يرد وكيل أعمال "ألفيس" على طلب التعليق.
وقالت رابطة دوري الأضواء المكسيكي إنها تتابع القضية والوضع القانوني لـ"ألفيس" مع ناديه بوماس أونام، الذي يلعب له حاليًا، لتحديد "ما هو مناسب لمشاركته في الدوري".
وقال بوماس أونام إنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في عقد العمل الموقع مع اللاعب".
وأضاف البيان: "النادي سيعلن في أقرب وقت ممكن ما سيحدده في هذه القضية".
وقالت محكمة كتالونيا في بيان، إن الضحية المزعومة تقدمت بشكوى، في وقت سابق من الشهر الحالي، وإن القضية تظل مفتوحة بسبب جريمة اعتداء جنسي.
وقال ألفيس خلال مقابلة مع محطة "أنتينا 3" التلفزيونية، في وقت سابق هذا الشهر، إنه كان في الملهى برفقة أشخاص آخرين ونفى ارتكاب مثل هذا التصرف.
وأوضح لاعب بوماس: "كنت أرقص وأقضي وقتًا جيدًا دون مضايقة أي شخص، ولا أعرف تلك السيدة، كيف يمكنني فعل هذا لامرأة؟ (بالطبع) لا".
تصريحات السيدة بطلة الواقعة
ونشرت صحيفة "سبورت" تصريحات السيدة التي تتهم البرازيلي داني ألفيس مدافع برشلونة السابق باغتصابها.
وبحسب تصريحات السيدة للشرطة الإسبانية فالحادثة وقعت في الملهى الليلي " sutton " الذي يستضيف الأشخاص المميزين والمهمين، ورصدت كاميرات المراقبة وجود الدولي البرازيلي والسيدة قبل وبعد الحادثة.
وتوجد كاميرات في كل الأماكن داخل الملهى الليلي، لكنها لا توجد داخل الحمامات الخاصة، وهو المكان التي تدّعي السيدة أنه شهد الحادثة.
ولعب "ألفيس" بصفوف برشلونة، في الفترة من 2008-2016، ثم عاد للنادي الإسباني لفترة قصيرة موسم 2021-2022 قبل الانتقال للمكسيك.
وخاض 126 مباراة مع المنتخب البرازيلي، منذ العام 2006، وسجل خلالها 6 أهداف.
وأصبح "ألفيس" أكبر لاعب برازيلي يشارك في كأس العالم حين ارتدى شارة قيادة منتخب بلاده أمام الكاميرون في مونديال قطر الشهر الماضي.
ويحمل "ألفيس" الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات برصيد 43 لقبًا على مستوى الأندية والمنتخب.