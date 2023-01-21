تطورات أزمة حبس داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاة

وفي وقت سابق اليوم، مثل "ألفيس" أمام قاضٍ في برشلونة بعد أن احتجزته الشرطة واستجوبته، وطلب المدعي العام حبسه دون كفالة على ذمة المحاكمة.

ولم يرد وكيل أعمال "ألفيس" على طلب التعليق.

وقالت رابطة دوري الأضواء المكسيكي إنها تتابع القضية والوضع القانوني لـ"ألفيس" مع ناديه بوماس أونام، الذي يلعب له حاليًا، لتحديد "ما هو مناسب لمشاركته في الدوري".

وقال بوماس أونام إنه "سيتخذ الإجراءات المناسبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في عقد العمل الموقع مع اللاعب".

وأضاف البيان: "النادي سيعلن في أقرب وقت ممكن ما سيحدده في هذه القضية".

وقالت محكمة كتالونيا في بيان، إن الضحية المزعومة تقدمت بشكوى، في وقت سابق من الشهر الحالي، وإن القضية تظل مفتوحة بسبب جريمة اعتداء جنسي.

وقال ألفيس خلال مقابلة مع محطة "أنتينا 3" التلفزيونية، في وقت سابق هذا الشهر، إنه كان في الملهى برفقة أشخاص آخرين ونفى ارتكاب مثل هذا التصرف.

وأوضح لاعب بوماس: "كنت أرقص وأقضي وقتًا جيدًا دون مضايقة أي شخص، ولا أعرف تلك السيدة، كيف يمكنني فعل هذا لامرأة؟ (بالطبع) لا".