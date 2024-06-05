صفقة من ريال مدريد.. أول أهداف فيرناندو هييرو مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أول الأهداف التي يسعى فيرناندو هييرو، المدير الرياضي الجديد لنادي النصر السعودي، لضمها إلى "العالمي" في الموسم المقبل.

و‬أعلن النصر، يوم الثلاثاء، تعيين فرناندو هييرو مدافع ريال مدريد السابق في منصب المدير الرياضي للنادي.

وقال النصر في بيان عبر موقعه على الإنترنت "أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات التوقيع مع الإسباني فرناندو هييرو ليكون مديرًا رياضيًا للنادي.

وقال هييرو بعد التوقيع على عقود انضمامه إلى النصر إنه سعيد بهذه الخطوة ووجه التحية للجماهير مع وعد بتقديم الكثير من العمل في النادي.