صفقة من ريال مدريد.. أول أهداف فيرناندو هييرو مع النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عن أول الأهداف التي يسعى فيرناندو هييرو، المدير الرياضي الجديد لنادي النصر السعودي، لضمها إلى "العالمي" في الموسم المقبل.
وأعلن النصر، يوم الثلاثاء، تعيين فرناندو هييرو مدافع ريال مدريد السابق في منصب المدير الرياضي للنادي.
وقال النصر في بيان عبر موقعه على الإنترنت "أنهت إدارة نادي النصر رسميًا إجراءات التوقيع مع الإسباني فرناندو هييرو ليكون مديرًا رياضيًا للنادي.
وقال هييرو بعد التوقيع على عقود انضمامه إلى النصر إنه سعيد بهذه الخطوة ووجه التحية للجماهير مع وعد بتقديم الكثير من العمل في النادي.
وقالت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، في تقرير لها، إن نادي النصر السعودي يستهدف التعاقد مع ناتشو، نجم ريال مدريد، ليكون لاعبًا في صفوف "العالمي" الموسم المقبل.
وأوضح التقرير: "على الرغم من أن رغبة ناتشو الأولى كانت دائمًا التوجه إلى الولايات المتحدة، إلا أن هناك نادٍ ظهر مستعدًا لكل شيء لإقناعه بالانضمام إليه، إنه نادي النصر السعودي".
وأشارت: "يُعد ناتشو أحد أهم أهداف هييرو، الذي اتصل به بالفعل لمحاولة إقناعه بتغيير خططه واللعب في الدوري السعودي".
وفي الدوري الأمريكي، تريد العديد من الأندية ضم نجم ريال مدريد، أبرزهم إنتر ميامي وسان دييغو.
وأنهى النصر، الذي يلعب في صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الموسم الماضي من الدوري السعودي في المركز الثاني متأخرًا بفارق 14 نقطة خلف الهلال المتوج باللقب.