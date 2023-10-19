الاتحاد يأمل العودة للانتصارات على حساب التعاون في الدوري السعودي
يأمل الاتحاد حامل اللقب العودة للانتصارات بعدما فقد الصدارة، عندما يلعب على أرض التعاون المتألق في افتتاح الجولة العاشرة للدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة.
وخسر الاتحاد من جاره الأهلي في قمة جدة الجولة الماضية بعد التعثر أمام الفيحاء ليحقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات، ليتعرض المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو للانتقادات رغم قيادته الفريق للقب الموسم الماضي.
وتراجع الاتحاد للمركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع النصر ثالث الترتيب والأهلي في المركز الخامس.
ويرغب زملاء كريم بنزيما في الفوز على التعاون حتى يتفوق على منافسه صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.
ولم يتعثر التعاون على ملعبه حتى الآن بعدما فاز في أربع مواجهات كانت أمام أندية من وسط الجدول، لكنه يتسلح بانتصاره المفاجئ على ملعب النصر في الجولة الثانية وصموده أمام الأهلي قبل الخسارة 2/3 في جدة.
وتلقى الهلال ضربة قوية قبل مواجهة الخليج، الصاعد حديثًا، بإصابة مهاجمه نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف ليبدو أن موسم مهاجم البرازيل قد انتهى، حيث سيخضع لجراحة في وقت لاحق.
وغادر نيمار مباراة البرازيل وأوروغواي أمس وهو يبكي بعد إصابته واستخدم عكازين للسير عقب اللقاء.
وسيعوّل الهلال على ألكسندر ميتروفيتش ومالكوم بجانب سالم الدوسري لتعويض غياب نيمار في الفترة المقبلة.
وسيكون تعادل التعاون والاتحاد في مصلحة الهلال، المتصدر وله 23 نقطة، لكنه سينتظر هديتين أخريين من ضمك والوحدة عند مواجهة النصر والأهلي على الترتيب بعد غد السبت.
وبعد ستة انتصارات متتالية جعلت النصر يتقدم للمربع الذهبي عقب بداية ضعيفة وخسارة أول مباراتين، تلقى فريق كريستيانو رونالدو ضربة بالتعادل في الدقائق الأخيرة أمام أبها لتتوقف مطاردته للهلال.
ويدخل رونالدو، هداف الدوري بعشرة أهداف، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تكريمه من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد وصوله إلى 200 مباراة دولية مع البرتغال.
ويخشى النصر من استمرار صحوة ضيفه ضمك الذي فاز في آخر مباراتين بعد أربعة تعادلات وثلاث خسائر.
ويتطلع الأهلي لاستغلال الدفعة المعنوية التي حصل عليها بعد الفوز في قمة جدة حين يستضيف الوحدة.
ولم يجد المدرب ماتياس يايسله حلًّا للمشكلة الدفاعية حتى الآن بعد استقبال 13 هدفًا في تسع مباريات، ويبدو أن الاختبار لن يكون سهلًا أمام فريق سجل 17 هدفًا حتى الآن منها خمسة للنيجيري أوديون إيغالو مهاجم الهلال والشباب السابق.
ويستهدف الشباب أن يساعده مدربه الجديد إيغور بيسكان على اللحاق بأندية المقدمة.
ويستضيف الفريق في أولى مباريات المدرب الكرواتي الطائي على أمل تعديل مساره بعد حصوله على تسع نقاط فقط ليحتل المركز الـ12 متقدما بنقطتين على منافسه في مباراة السبت.
وفي بقية مباريات الجولة يستضيف الفتح منافسه أبها ويلعب الأخدود أمام الفيحاء غدًا فيما يلتقي الحزم مع الرائد بعد غد.
ويختتم الاتفاق فريق المدرب ستيفن جيرارد الجولة باللعب في الرياض يوم الأحد المقبل من أجل التعافي، بعد الخسارة من الفتح في الدقائق الأخيرة بالجولة الماضية.