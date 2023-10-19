الاتحاد يأمل العودة للانتصارات على حساب التعاون في الدوري السعودي

يأمل الاتحاد حامل اللقب العودة للانتصارات بعدما فقد الصدارة، عندما يلعب على أرض التعاون المتألق في افتتاح الجولة العاشرة للدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة.

وخسر الاتحاد من جاره الأهلي في قمة جدة الجولة الماضية بعد التعثر أمام الفيحاء ليحقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات، ليتعرض المدرب البرتغالي نونو إسبيرتو سانتو للانتقادات رغم قيادته الفريق للقب الموسم الماضي.

وتراجع الاتحاد للمركز الرابع برصيد 19 نقطة متساويًا مع النصر ثالث الترتيب والأهلي في المركز الخامس.

ويرغب زملاء كريم بنزيما في الفوز على التعاون حتى يتفوق على منافسه صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.