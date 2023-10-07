ترتيب الدوري السعودي: كيسيه يقود الأهلي للفوز على الاتحاد وحسم ديربي جدة (فيديو)

افتتح كيسي التسجيل للأهلي بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار حارس الاتحاد في الدقيقة 31.

وبعد أن أهدر بنزيما العديد من الفرص المحققة من بينها كرة في القائم خلال المباراة، ظن اللاعب الفرنسي أنه أدرك التعادل للاتحاد في الدقيقة 70 بعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء أنهاها الفرنسي بتسديدة سكنت الشباك.

لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو بسبب وجود خطأ على البرازيلي إيجور كورونادو مع مدافع الأهلي.