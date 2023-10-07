ترتيب الدوري السعودي: كيسيه يقود الأهلي للفوز على الاتحاد وحسم ديربي جدة (فيديو)
سجل فرانك كيسي هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول بينما ألغى الحكم هدفين لكريم بنزيمة ليخرج الأهلي منتصرا 1-صفر على الاتحاد حامل اللقب في قمة جدة بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الجمعة.
افتتح كيسي التسجيل للأهلي بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يسار حارس الاتحاد في الدقيقة 31.
وبعد أن أهدر بنزيما العديد من الفرص المحققة من بينها كرة في القائم خلال المباراة، ظن اللاعب الفرنسي أنه أدرك التعادل للاتحاد في الدقيقة 70 بعد عدة تمريرات داخل منطقة الجزاء أنهاها الفرنسي بتسديدة سكنت الشباك.
لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو بسبب وجود خطأ على البرازيلي إيجور كورونادو مع مدافع الأهلي.
كما ألغى الحكم هدفا آخر لبنزيما قبل صافرة النهاية بسبب التسلل.
وشهدت المباراة تألق إدوار مندي حارس الأهلي الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 19 نقطة ليتقدم للمركز الخامس وهو نفس رصيد الاتحاد الرابع.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: