بانيايا يفوز سباق جائزة إسبانيا للدراجات النارية ومارتن يتعرض لحادث
فاز حامل لقب بطولة العالم للدراجات النارية فرانشيسكو بانيايا بسباق جائزة إسبانيا الكبرى للمرة الثالثة تواليا ليقلص الفارق الذي يفصله عن خورخي مارتن في الترتيب العام للبطولة وذلك بعد أن تعرض مارتن متسابق براماك ريسنج لحادث ليخرج من السباق بينما كان في الصدارة.
وأحرز مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات، المركز الثاني لفريق جريسيني ريسنج على حلبة خيريس وتلاه ماركو بيتزيتشي من فريق في.آر46 ريسنج في المركز الثالث.
وحافظ مارتن على موقعه في صدارة الترتيب العام للمتسابقين في بطولة العالم.
ويمتلك الإسباني مارتن 92 نقطة بعد أربع جولات من البطولة ويتفوق بفارق 17 نقطة أمام بانيايا صاحب المركز الثاني والذي يتفوق على إنيا باستيانيني زميله في فريق دوكاتي بفارق خمس نقاط.
وحقق بانيايا، الذي انطلق من المركز السابع، عدة تجاوزات جريئة في اللفة الأولى إذ تخطى بيتزيتشي ومارتن وماركيز.
وسرعان ما استعاد مارتن، الفائز بسباق السرعة أمس السبت، الصدارة وحافظ عليها في أغلب النصف الأول من السباق، لكنه فقد السيطرة على دراجته دوكاتي خلال اللفة 11 وسقط على الحصى.
وحمل النصف الثاني من السباق تحديا مختلفا لبانيايا، إذ انتقل من وضع الصراع على الصدارة إلى محاولة الحفاظ عليها في ظل ضغط قوي من ماركيز في اللفات الأخيرة.
وحظي الإسباني ماركيز بدعم كبير من الجماهير الحاضرة في خيريس، وقد تجاوز بانيايا مرتين، لكن بانيايا المتوج بطلا للعالم مرتين فرض تفوقه في النهاية ليحقق أول فوز له في الموسم.
وكان اليوم صعبا على المتسابقين المخضرمين إذ تعرض داني بيدروسا متسابق فريق رد بول كيه.تي.إم لحادث مبكر، وبعدها اصطدم أليكس إسبارجارو متسابق أبريليا ويوهان زاركو متسابق هوندا وخرجا عن المسار.
كذلك تعرض فرانكو موربيديلي متسابق براماك وجيك ميلر متسابق رد بول كيه.تي.إم لتصادم.