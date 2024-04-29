بانيايا يفوز سباق جائزة إسبانيا للدراجات النارية ومارتن يتعرض لحادث

وأحرز مارك ماركيز، بطل العالم ست مرات، المركز الثاني لفريق جريسيني ريسنج على حلبة خيريس وتلاه ماركو بيتزيتشي من فريق في.آر46 ريسنج في المركز الثالث.

وحافظ مارتن على موقعه في صدارة الترتيب العام للمتسابقين في بطولة العالم.

ويمتلك الإسباني مارتن 92 نقطة بعد أربع جولات من البطولة ويتفوق بفارق 17 نقطة أمام بانيايا صاحب المركز الثاني والذي يتفوق على إنيا باستيانيني زميله في فريق دوكاتي بفارق خمس نقاط.

وحقق بانيايا، الذي انطلق من المركز السابع، عدة تجاوزات جريئة في اللفة الأولى إذ تخطى بيتزيتشي ومارتن وماركيز.

وسرعان ما استعاد مارتن، الفائز بسباق السرعة أمس السبت، الصدارة وحافظ عليها في أغلب النصف الأول من السباق، لكنه فقد السيطرة على دراجته دوكاتي خلال اللفة 11 وسقط على الحصى.