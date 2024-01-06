الهلال يعيد اهتمامه بمهاجم برشلونة

وكان رافينيا لاعبًا أساسيًا في برشلونة، لكن الإصابات التي تعرض لها أبعدته عن تشكيلة المدرب تشافي في الأسابيع الأخيرة.

وأوضحت "سبورت" أن أداءه يستمر في التطور، وأوضحت أنه الجناح الأكثر استخدامًا من تشافي، متقدمًا بفارق كبير على فيران توريس أو لامين يامال.

وأكدت الصحيفة أن الصفقة "مستحيلة في السوق الشتوي الحالي، لكن قد يحدث شيء آخر الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة إن برشلونة لن يسمح لأي لاعب بالمغادرة، في يناير الحالي، بسبب استحالة ضم لاعبين آخرين.