الهلال يعيد اهتمامه بمهاجم برشلونة
جدد نادي الهلال السعودي اهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي رافينيا مهاجم برشلونة.
ووفقًا لصحيفة "سبورت" فقد سأل الهلال عن رافينيا مرة أخرى.
والهلال بحث بالفعل عن رافينيا، الصيف الماضي، لكن اللاعب لم يرغب في مغادرة برشلونة، واختار ديكو بقاء رافينا بعد الرحيل غير المتوقع لعثمان ديمبلي.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يشعر بخيبة أمل من رافينيا بسبب أدائه غير المنتظم، لكن رغم ذلك يثق النادي بشكل مطلق في اللاعب.
وكان رافينيا لاعبًا أساسيًا في برشلونة، لكن الإصابات التي تعرض لها أبعدته عن تشكيلة المدرب تشافي في الأسابيع الأخيرة.
وأوضحت "سبورت" أن أداءه يستمر في التطور، وأوضحت أنه الجناح الأكثر استخدامًا من تشافي، متقدمًا بفارق كبير على فيران توريس أو لامين يامال.
وأكدت الصحيفة أن الصفقة "مستحيلة في السوق الشتوي الحالي، لكن قد يحدث شيء آخر الصيف المقبل.
وقالت الصحيفة إن برشلونة لن يسمح لأي لاعب بالمغادرة، في يناير الحالي، بسبب استحالة ضم لاعبين آخرين.
لكن، في الصيف المقبل، سيحتاج برشلونة إلى بيع لاعبين اثنين إلى ثلاثة بهدف لزيادة هامش الراتب، والقدرة على إبرام صفقات جديدة.
ورافينيا أحد اللاعبين الذين يمكن لبرشلونة الحصول على مبلغ مالي كبير من بيعه، علمًا بأنه يرتبط بالانتقال إلى نيوكاسل.
وكلف رافينيا خزينة برشلونة 57 مليون يورو، بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات.
وسجل رافينيا 3 أهداف فقط في 18 مباراة، وقدم 7 تمريرات حاسمة.