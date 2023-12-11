سبورت: برشلونة ينتظر أفضل نسخة من رافينيا

نشرت صحيفة "سبورت" تقريبًا عن البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، الذي يقدم موسمًا غير ناجح حتى الآن.

وقالت الصحيفة إن رافينيا كان واضحًا جدًّا في رغبته في تحقيق النجاح مع برشلونة ولذلك رفض عرضًا من تشيلسي واختار التوقيع لبرشلونة ضيف 2022.

وحسب الصحيفة، فقد كلف رافينيا خزينة برشلونة 57 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات.

ووفقا للصحيفة فقد أظهر رافينيا الموسم الماضي بعض العلامات على جودته وكان يجب أن يكون هذا هو موسم تأكيد جودته.