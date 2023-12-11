سبورت: برشلونة ينتظر أفضل نسخة من رافينيا
نشرت صحيفة "سبورت" تقريبًا عن البرازيلي رافينيا جناح برشلونة، الذي يقدم موسمًا غير ناجح حتى الآن.
وقالت الصحيفة إن رافينيا كان واضحًا جدًّا في رغبته في تحقيق النجاح مع برشلونة ولذلك رفض عرضًا من تشيلسي واختار التوقيع لبرشلونة ضيف 2022.
وحسب الصحيفة، فقد كلف رافينيا خزينة برشلونة 57 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات.
ووفقا للصحيفة فقد أظهر رافينيا الموسم الماضي بعض العلامات على جودته وكان يجب أن يكون هذا هو موسم تأكيد جودته.
لكن أرقام رافينيا هذا الموسم مخيبة للآمال، حيث سجل هدفين فقط في 15 مباراة وقدم 5 تمريرات حاسمة.
وقالت "سبورت" في تقريرها: "من الواضح أن رافينيا يجب عليه اتخاذ خطوة إلى الأمام".
وظل الدولي البرازيلي هو الجناح الأساسي هذا الموسم بعد رحيل عثمان ديمبلي إلى باريس سان جيرمان، إذ كان ديمبلي دائمًا متقدمًا على رافينيا في التناوب.
لكن الموسم الحالي بات رافينيا أمام فرصة ليكون اللاعب الأساسي بلا منازع في مشروع المدرب تشافي، لكن رافينيا لا يزال لا يُظهر تميزه على الجناح، وهو الأمر الذي يحتاجه الفريق بشدة.
وأمضى رافينيا بضعة أسابيع مصابًا في أوتار الركبة، وشيئًا فشيئًا كان يكتسب الوتيرة، لكنه لا يزال غير منتظم للغاية في الأداء.
وأكدت "سبورت" أن تشافي لا يزال يثق في رافينيا لأنه أظهر في الدوري الإنجليزي الممتاز قدرته الهجومية والتهديفية، ويأمل برشلونة أن ينتهي به الأمر إلى التألق.
وأشارت إلى أنه في السوق الصيفي كان هناك جدل حول ما إذا كان رافينيا سيستمر في برشلونة أم لا، إذ كان نيوكاسل مهتمًا بضم الدولي البرازيلي وكانت هناك اتصالات من ناديين سعوديين.
ولكن تم رفض رحيل رافينيا عن برشلونة بعد رحيل ديمبلي.
وكان ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة واضحًا دائمًا في أن رافينيا حصل على فرصة اللعب لبرشلونة.
لكن الأمور لا تسير على ما يرام بالنسبة لرافينيا وما زال بعيدًا عما كان يقدمه في الدوري الإنجليزي مع ليدز يونايتد.
وختمت "سبورت" تقريرها بأن برشلونة سيقيّم أداء رافينيا في نهاية الموسم الحالي وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله.