سانشو مقابل رافينيا.. مانشستر يونايتد يقترح على برشلونة صفقة تبادلية
كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدَّم اقتراحًا لمسؤولي برشلونة الإسباني لإبرام صفقة تبادلية، يتم من خلالها منحهم لاعبهم سانشو مقابل ضم البرازيلي رافينيا.
ولم يلعب سانشو مع مانشستر يونايتد منذ خلافه العلني مع إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق، بسبب أدائه الواضح في التدريب، إذ تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أمام آرسنال فى نهاية أغسطس، وبعد ذلك قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أصبح "كبش فداء".
وأدى رفض اللاعب الدولي الإنجليزي الاعتذار إلى استبعاده من الفريق الأول منذ ذلك الحين.
ويسعى مانشستر يونايتد للتخلص من سانشو وراتبه الكبير في الميركاتو الشتوي المقبل.
وارتبط اللاعب الإنجليزي بالعودة إلى صفوف بروسيا دورتموند خلال يناير عبر صفقة تبادلية أيضًا.
ولكن صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالت في تقرير لها، اليوم الاثنين، إن "تين هاغ أصبح متعبًا من سانشو وقد طلب الآن من النادي الاستغناء عنه. ومع ذلك، يعلم أنه لا أحد سيدفع الـ85 مليون التي استثمرها يونايتد في اللاعب، لذلك اقترح تبادل لاعبين مع برشلونة".
وأضاف التقرير: "سيقدم مانشستر سانشو مقابل ضم رافينيا، وهما لاعبان كانا بنفس القيمة المالية. سيكون من المهم معرفة رأي ديكو، المدير الرياضي للبارسا، في هذه الصفقة وكوكيل سابق لرافينيا".
وقدم الجناح البرازيلي، مستوى مميزًا أمام جيرونا، رغم خسارة فريقه برباعية مقابل هدفين، مساء الأحد، في الدوري الإسباني.
ووقع برشلونة مع رافينيا مقابل 57 مليون يورو لناديه السابق ليدز يونايتد.
ويواجه رافينيا موسمًا غير منتظم في برشلونة بسبب مشاكله البدنية، رغم أنه يبدو الآن أنه تعافى تمامًا لمساعدة الفريق، وخلال الصيف الماضي كانت هناك شائعات شديدة عن احتمالية الخروج من "البلوغرانا"، لكن المدير الرياضي للنادي، ديكو، أوقف أي عملية، مقتنعًا بأن رافينيا سيحقق القفزة هذا الموسم.