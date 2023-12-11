سانشو مقابل رافينيا.. مانشستر يونايتد يقترح على برشلونة صفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قدَّم اقتراحًا لمسؤولي برشلونة الإسباني لإبرام صفقة تبادلية، يتم من خلالها منحهم لاعبهم سانشو مقابل ضم البرازيلي رافينيا.

ولم يلعب سانشو مع مانشستر يونايتد منذ خلافه العلني مع إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق، بسبب أدائه الواضح في التدريب، إذ تم استبعاد اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أمام آرسنال فى نهاية أغسطس، وبعد ذلك قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أصبح "كبش فداء".

وأدى رفض اللاعب الدولي الإنجليزي الاعتذار إلى استبعاده من الفريق الأول منذ ذلك الحين.

ويسعى مانشستر يونايتد للتخلص من سانشو وراتبه الكبير في الميركاتو الشتوي المقبل.

وارتبط اللاعب الإنجليزي بالعودة إلى صفوف بروسيا دورتموند خلال يناير عبر صفقة تبادلية أيضًا.