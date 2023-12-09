تين هاغ يصر على اعتذار سانشو

وكان سانشو يتدرب بمفرده في كارينغتون بأجر كامل بعد رفضه الاعتذار لتين هاغ؛ ما كلف مانشستر يونايتد نحو 4 ملايين جنيه إسترليني من الأجور بموجب شروط عقده الذي تبلغ قيمته 275 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وكان هناك اهتمام من يوفنتوس والدوري السعودي، في حين تم ربط ناديه القديم بروسيا دورتموند بصفقة مبادلة تشمل دونييل مالين.

لكن تين هاغ أشار إلى أنه لا يزال هناك وقت لسانشو للبقاء في مانشستر يونايتد إذا كان مستعدًا للاعتذار.

قال تين هاغ: "الأمر يتعلق بالثقافة ويجب على كل لاعب أن يطابق معايير معينة، وكان الأمر يتعلق بذلك".