تين هاغ يصر على اعتذار سانشو
أكد إيريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد، على ضرورة اعتذار جادون سانشو إذا كان اللاعب يريد "إنقاذ" مسيرته.
وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إنه يبدو من المؤكد، تقريبًا، أن سانشو سيغادر أولد ترافورد عند إعادة فتح سوق الانتقالات في يناير إذا تمكن مانشستر يونايتد من العثور على نادٍ يرغب في شراء نجمه المنفي أو استعارته لبقية الموسم.
ولم يلعب الجناح البالغ من العمر 23 عامًا منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، منذ أن وصف اللاعب تين هاغ بأنه "كاذب" بسبب أسباب ترك سانشو خارج الخسارة أمام آرسنال في سبتمبر.
وكان سانشو يتدرب بمفرده في كارينغتون بأجر كامل بعد رفضه الاعتذار لتين هاغ؛ ما كلف مانشستر يونايتد نحو 4 ملايين جنيه إسترليني من الأجور بموجب شروط عقده الذي تبلغ قيمته 275 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وكان هناك اهتمام من يوفنتوس والدوري السعودي، في حين تم ربط ناديه القديم بروسيا دورتموند بصفقة مبادلة تشمل دونييل مالين.
لكن تين هاغ أشار إلى أنه لا يزال هناك وقت لسانشو للبقاء في مانشستر يونايتد إذا كان مستعدًا للاعتذار.
قال تين هاغ: "الأمر يتعلق بالثقافة ويجب على كل لاعب أن يطابق معايير معينة، وكان الأمر يتعلق بذلك".
وأضاف: "هو يعرف ما يجب عليه فعله إذا أراد العودة، الأمر متروك له".
وعندما سئل عما إذا كان يعتقد أن الأموال التي تم إنفاقها على أجور اللاعب كانت إهدارا، أجاب تين هاغ: "أعتقد أن هذه مسألة داخلية، سنرى ما سيحدث".
وأتم المدرب الهولندي: "كنت على علم بوجود بعض المشكلات في مانشستر يونايتد، لكن هؤلاء هم اللاعبون الشباب الذين يتعين عليهم أن يتعلموا ما هو مطلوب، وهو أسلوب حياة لاعب كرة قدم محترف".
وفي الآونة الأخيرة، أصبح تين هاغ صارمًا مع ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وغاب راشفورد عن التدريبات بسبب المرض أمس الجمعة، وهناك شكوك حول مشاركته أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد اليوم السبت.
وقال تين هاغ إن مانشستر يونايتد سيتطلع إلى تمديد عقود مارسيال وآرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهانيبال مجبري لمدة عام واحد، لكنه سيحتاج إلى موافقة توتنهام على بقاء سيرجيو ريغيلون على سبيل الإعارة في أولد ترافورد لبقية الموسم.