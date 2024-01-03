بعد الظاهرة وريفالدو.. عودة بريق المهاجم البرازيلي

ويراهن ريال مدريد على تحقيق النجاح مع إندريك الذي يبلغ من العمر 17 عاما وسجل 17 هدفا وصنع 2 في 60 مباراة مع الفريق الأول لبالميراس.

وفي برشلونة سيتعاقد النادي الكتالوني بداية من الشهر الحالي مع البرازيلي فيتور روكي، ويأمل المدرب تشافي أن تتحسن أرقام هجوم فريقه مع روكي البالغ من العمر 18 عامًا.

ويعتمد آرسنال على البرازيلي غابرييل جيسوس الذي سبق أن لعب لسنوات مع مانشستر سيتي وحقق معه لقب الدوري الإنجليزي.

وتعاقد توتنهام مع البرازيلي ريتشارليسون من إيفرتون مقابل 58 مليون يورو، رغم أن اللاعب لم يسجل سوى 10 أهداف وصنع 7 في 53 مباراة مع السبيرز.